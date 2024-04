Investe un bambino in bicicletta e non presta soccorso: identificato un automobilista

Le immagini della videosorveglianza del comune sono state determinanti per la Polizia Locale di Domodossola per fare chiarezza su un episodio accaduto nell’ultimo mese. Un bambino a bordo di una bicicletta era stato investito in via Monte Grappa; l’automobilista aveva notato che il piccolo fortunatamente si era rialzato dopo l’impatto, ma non era nemmeno sceso dal proprio veicolo per soccorrerlo. Il bambino, spaventato, si è diretto a scuola, senza riferire a nessuno di quanto gli era accaduto.

Soltanto grazie alla segnalazione di un passante che aveva assistito al sinistro e tramite la visione dei filmati, la Polizia Locale domese è riuscita a identificare il bambino, allertare i genitori per sottoporlo alle cure mediche e ad identificare anche l’autore del sinistro.