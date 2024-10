Otto nuovi scuolabus ibridi dal Parco Val Grande. Spadone: "Un risultato significativo"

Nell’ambito del programma “Parchi per il clima” promosso dal Ministero dell’Ambiente, il Parco Nazionale della Val Grande ha ottenuto un importante finanziamento di 800.000 euro per l’acquisto di otto scuolabus ibridi.

“È con grande soddisfazione che annunciamo la consegna dei primi due bus ibridi acquistati grazie al fondo 'Parchi per il clima 2020', voluto dal Ministero dell’Ambiente,” ha dichiarato Luigi Spadone, presidente dell’Ente Parco. “Questi mezzi, sono un passo fondamentale per ridurre le emissioni atmosferiche e combattere i cambiamenti climatici. In totale, abbiamo ottenuto un finanziamento di 800.000 euro per otto scuolabus. Questi mezzi sostituiranno quelli più vecchi, che i comuni avevano difficoltà a rinnovare a causa degli alti costi."

I primi due scuolabus, destinati ai comuni di Miazzina e Beura Cardezza, sono stati presentati presso la sede della Vco Trasporti, incaricata di verificare la conformità dei mezzi. Gli altri veicoli saranno successivamente assegnati ai comuni di Vogogna, Premosello Chiovenda, San Bernardino Verbano, Trontano, Malesco e Santa Maria Maggiore.

Alla presentazione erano presenti anche il direttore Michele Zanelli e i sindaci dei primi comuni coinvolti, Monica Dellavedova e Davide Carigi. “È un momento storico,” ha aggiunto Spadone. “Questo progetto è solo una delle molte iniziative che stiamo portando avanti. Recentemente, abbiamo anche completato l’efficientamento energetico di Villa Biraghi a Vogogna.”

“Siamo molto felici di essere riusciti a portare a termine questa procedura, che è stata lunga e complessa, ma che finalmente porta un respiro nuovo, sia dal punto di vista ambientale che economico, per tutti i comuni coinvolti,” ha concluso Spadone.