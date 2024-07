Fine settimana di eventi sportivi a Domobianca365

Week end di grandi eventi sportivi a Domobianca: sabato 6 luglio è infatti in programma la terza edizione della Luse Avis Race, una gara di corsa serale con partenza alle 18.30 sulla distanza degli 8 km e con un dislivello di 350 metri. Oltre alla competitiva, ci sarà anche una camminata aperta a tutti: si tratta della seconda tappa del progetto "AVIS Cup - Donare è un atto di amore", un circuito podistico basato su quattro gare, due classiche e premiazioni finali, organizzato dall'Atletica Avis e dall'Avis ossolana.

Sempre sabato 6 luglio protagoniste saranno anche le moto da trial, con il trofeo Master Beta organizzato dal Moto Club Domo 70: tanti salti e derapate che appassioneranno grandi e piccini.Domenica 7 luglio invece Domo bianca ospiterà i ragazzi del campo giovani Lions con una giornata tra le nuvole e gli alberi all'adventure park. Ovviamente per tutti gli appassionati di sport e natura, e per chi vuole vivere una giornata all'aria aperta, a Domobianca si possono praticare tutte le attività, dal trekking al beach volley, dal parco avventura al bike park. Aperti anche i rifugi per pranzi e merende in quota.