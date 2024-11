Fondazione Crt, approvato il bilancio: 134 milioni per il territorio e un nuovo piano pluriennale per interventi a impatto sociale

Fondazione Crt ha approvato il Piano Programmatico 2025, con uno stanziamento totale di 134 milioni di euro per sostenere lo sviluppo territoriale. Il programma prevede 74 milioni di euro destinati alle attività del 2025 (+13,8% rispetto al 2024) e 60 milioni di euro straordinari, provenienti dall’avanzo di gestione 2024, per promuovere nuovi progetti a lungo termine e per rispondere alle sfide emergenti del territorio.

Approvato all’unanimità dal Consiglio di Indirizzo sotto la guida della presidente Anna Maria Poggi e con il coordinamento del segretario generale Annapaola Venezia, il Documento Programmatico Previsionale (DPP) anticipa una pianificazione pluriennale dell’attività istituzionale nei settori di intervento della Fondazione, indicando gli obiettivi ed i criteri di destinazione delle risorse, finalizzate a rispondere flessibilmente alle priorità territoriali. Le stime sul risultato economico atteso del 2024, sostenuto dal positivo contributo delle operazioni straordinarie di gestione del patrimonio, permetteranno infatti di finanziare uno stanziamento aggiuntivo e straordinario, rafforzando le risorse ordinarie con un programma di interventi strategici a lungo termine.

"Il Piano per il 2025 segna un nuovo corso per la Fondazione CRT, caratterizzato da un ambizioso rinnovamento delle nostre azioni - ha dichiarato Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione Crt -. Mantenendo la continuità della nostra attività tradizionale, ci impegniamo a dare un nuovo slancio all’impegno della Fondazione sul territorio, forte della solidità patrimoniale e dall'efficienza della gestione dell'Ente. Attraverso una programmazione pluriennale, saremo in grado di rafforzare ulteriormente il nostro intervento con una visione di medio e lungo termine, mantenendo la flessibilità necessaria per adattarci ai contesti reali e per sostenere chi opera sul campo".

In particolare, per la gestione ordinaria delle proprie attività, l’allocazione di 74 milioni di euro previste sarà suddivisa in modo strategico, con 8 milioni destinati alle attività culturali e di sviluppo delle Ogr Torino, 5 milioni per interventi innovativi e 69 milioni (+21% rispetto ai 57 del 2024) concentrati sulle tre principali aree d'intervento istituzionale.

Ventitré milioni di euro andranno all’area “Welfare e Territorio”, per combattere la povertà educativa e il disagio giovanile, sostenere progetti di inclusione, di tutela del territorio, di supporto al primo soccorso, il mondo del volontariato impegnato in prima linea in tutte le situazioni di fragilità. Le Fondazioni Anti Usura La Scialuppa Crt Onlus e Ulaop Crt Onlus continueranno a intervenire a sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà.

Nell‘area “Ricerca e Istruzione” sono previsti altrettanti 23 milioni per valorizzare il capitale umano e promuovere attività educative, con particolare attenzione alle fragilità giovanili, di ricerca scientifica e tecnologica e il supporto agli Atenei. Le Ogr Torino, grazie all’investimento dell’Ente, diventeranno un punto di riferimento per lo sviluppo di programmi innovativi, anche nello scenario dei nuovi sistemi di applicazione dell’Intelligenza Artificiale a beneficio del sistema economico industriale.

Infine, nell’ area “Arte e Cultura” saranno destinati altri 23 milioni per il sistema culturale del Piemonte e della Valle d'Aosta e per interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Proseguirà l’attenta azione di supporto ai programmi della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea – Crt, importante punto di riferimento per le iniziative nel campo dell’arte contemporanea.

La dotazione straordinaria e aggiuntiva di 60 milioni di euro consentirà di allocare risorse significative per avviare un nuovo ciclo di iniziative progettuali a carattere pluriennale, focalizzate su aree strategiche per lo sviluppo del territorio a beneficio della competitività nazionale su sfide emergenti. Le risorse saranno, infatti, destinate a iniziative volte a promuovere l’innovazione, sostenendo anche nuovi progetti della Fondazione Sviluppo e Crescita Crt, anche in sinergia con Ogr particolare attenzione verrà riservata ai temi dell’intelligenza artificiale, alle sue applicazioni a sostegno delle imprese, ai programmi di sviluppo e di accelerazione delle start up a contenuto tecnologico, supportando parimenti investimenti nel “social real estate”, in collaborazione con partner qualificati. Sarà inoltre previsto un impegno specifico nello sviluppo delle energie rinnovabili. Tra gli interventi pluriennali, saranno valorizzate iniziative di riqualificazione urbana, con un focus sulla mitigazione della povertà educativa e sul contenimento del rischio idrogeologico, prestando particolare attenzione al recupero delle sponde fluviali urbane.