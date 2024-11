Filippo Cavallini presenta il suo viaggio interiore in “Peter Pan ha paura di volare”

Filippo Cavallini per gli amici "Pippo", classe 1994, è un giovane dell’Ossola come tanti, con una storia da raccontare. Attraverso il suo libro, Peter Pan ha paura di volare, Filippo ha scelto di esplorare il suo percorso di crescita, le sue paure e le sfide che lo hanno accompagnato negli anni. Un’opera che non è solo autobiografica, ma un messaggio universale di conforto e sostegno per chiunque, come lui, abbia attraversato momenti difficili.

“Questo libro – spiega Filippo – nasce dal desiderio di fare chiarezza dentro di me, di mettere ordine tra le esperienze vissute. È una storia che parla di me, ma che potrebbe appartenere a tanti altri. Affronto ansie, tabù e fragilità comuni alla mia generazione, cercando di dare voce a tutto ciò che spesso rimane in silenzio”.

Il protagonista del libro non è solo Filippo, ma anche Pan, simbolo del bambino che è in tutti noi e che si confronta con la paura di crescere e di affrontare il mondo reale. È un compagno silenzioso, che accompagna Filippo nelle sue riflessioni su una società in rapida trasformazione, dove il futuro sembra ogni giorno più incerto. Tra pensieri, stress e una crescente pressione sociale, Peter Pan ha paura di volare esplora i problemi spesso taciuti da una generazione che soffre in silenzio.

La scrittura di Filippo è semplice e diretta, come lui stesso racconta: “Voglio che chi legge si senta accompagnato, che possa riflettere su se stesso. Le scelte che affrontiamo nel nostro cammino sono importanti, e non siamo mai davvero soli nelle nostre sfide”.

Il libro è disponibile a Domodossola presso la Libreria Grossi o è possibile acquistarlo su Amazon. Per chi desidera scoprire di più, Filippo presenterà il suo libro il 9 novembre alle 18:00 al centro culturale di Montecrestese, frazione Chiesa.