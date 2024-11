Nominato il nuovo comitato direttivo di Anci Piemonte: nessun rappresentante del Vco

Lo scorso 31 ottobre è stato eletto il nuovo comitato direttivo di Anci Piemonte (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che si è riunito a Torino per la prima volta dopo l’elezione del nuovo presidente Davide Gilardino.

Nel corso della riunione – dopo aver illustrato gli indirizzi di mandato e le prossime iniziative - il nuovo presidente ha assegnato gli incarichi principali e nominato tutti i componenti del comitato direttivo.

Il ruolo di vicepresidente è stato affidato a Steven Giuseppe Palimeri, sindaco di Alpignano (TO), mentre il coordinatore della consulta piccoli comuni e unioni di comuni di Anci Piemonte sarà Emanuele Ramella Pralungo, sindaco di Occhieppo Superiore (BI).

Questi i nomi, invece, dei componenti del comitato direttivo: Mauro Brisone, consigliere comunale di Vinovo (TO); Vincenzo Andrea Camarda, consigliere comunale di Torino; Sonia Cambursano, sindaco di Strambino (TO); Silvia Cavassa, consigliere comunale di Rivoli (TO); Claudio Corradino, consigliere comunale di Villanova Biellese (BI); Francesca Delmastro, sindaco di Rosazza (BI); Diego Musumeci, sindaco di Moncalvo (AT); Nicholas Padalino, sindaco di Poirino (TO); Michele Pianetta, consigliere comunale di Villanova Mondovì (CN); Elena Piastra, sindaco di Settimo Torinese (TO); Maria Rita Rossa, consigliere comunale di Alessandria; Davide Sannazzaro, sindaco di Cavallermaggiore (CN); Massimo Stilo, sindaco di Castelletto Sopra Ticino (NO); Jacopo Suppo, sindaco di Condove (TO); Ignazio Stefano Zanetta, vicesindaco di Borgomanero (NO).

Faranno parte del comitato direttivo, in qualità di invitati permanenti, il sindaco della città metropolitana di Torino Stefano Lo Russo e il coordinatore di Anci Giovani Piemonte, di prossima designazione.