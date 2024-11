Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro. Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna al numero 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

128088 Enoteca di Crevoladossola cerca commesso/a part-time (20 ore settimanali) per attività di assistenza clienti, assortimento scaffali, pulizia, riordino e gestione delle fatture. Si richiede esperienza in ruoli simili, buone doti comunicative e flessibilità. Contratto a tempo determinato con possibilità di proroga.

128009 Azienda specializzata nella produzione di detergenti a Verbania (zona industriale), cerca 1 operaio da inserire inizialmente in tirocinio finalizzato all'assunzione stabile. Assemblaggio e confezionamento. Orario full time da lunedì a venerdì 8-12/13.45-17.45.

127950 Azienda termoidraulica di Villadossola cerca impiegato/a amministrativa per sostituzione maternità. Preferibile esperienza pregressa, diploma di ragioneria o simili. Richiesto ottimo uso del pc, dinamismo e flessibilità nello svolgimento delle attività quotidiane. Orario full time da lunedì a venerdì 8.00-12.00/14.30-18.30.

127948 Azienda termoidraulica di Villadossola cerca un apprendista idraulico full time. Richiesta età per il contratto di apprendistato, disponibilità alla formazione, buona volontà, propensione ai lavori manuali e autonomia nel raggiungimento del posto di lavoro.

127916 Azienda situata a Varzo cerca 1 operaio lapideo, preferibile esperienza pregressa, richiesta patente B e autonomia negli spostamenti. Contratto a tempo determinato di sei mesi con possibilità di proroga. Orario full time 8-12/13-17. Retribuzione lorda di €. 1.628,71.

127903 Ristorante-Pizzeria di Domodossola cerca 1 cameriere/a di sala da assumere subito con contratto a tempo determinato part-time di 24 ore settimanali su turni anche nel week end, retribuzione di circa euro 1100,00 lorde.

127804 Azienda di Verbania cerca aiuto elettricista da inserire in tirocinio, attività di supporto ai tecnici nelle attività quotidiane, possibilità di acquisire competenze pratiche nel settore dell'impiantistica elettrica civile. Full time 40h da lunedì al venerdì 8.30- 17.30.

127784 Azienda che gestisce diversi ristoranti sulle Isole Borromee e Stresa ricerca 2 aiuto cucina/lavapiatti, richiesta esperienza, capacità di lavorare in team, attenzione e ordine, puntualità, manualità, precisione e pulizia, velocità di esecuzione. Contratto full time a tempo determinato stagionale.

127771 Azienda che gestisce diversi punti vendita su Isola Bella e Isola Madre cerca 3 commessi/e per negozi di gioielleria, oggettistica, abbigliamento, librerie, profumerie, valigeria, articoli per la casa. Richiesta conoscenza lingua inglese. Disponibilità a lavoro nei weekend, festivi, straordinari, orario flessibile sia part time che full time.

127768 Azienda impegnata nello sviluppo e incremento del turismo del Lago Maggiore cerca 3 Guide di Museo per Isola Bella, Isola Madre, Rocca di Angera, Parco Pallavicino. Indispensabile conoscenza di almeno due lingue straniere oltre all’italiano. Necessaria esperienza pregressa, orientamento al rapporto con i clienti, flessibilità, capacità di gestire gruppi di visitatori, tolleranza allo stress. Contratto a tempo determinato di 8 mesi.

127766 Azienda che gestisce locali sulle Isole Borromee e Stresa cerca 5 camerieri/e. Richiesta esperienza, buona attitudine al contatto con i clienti, disponibilità a lavoro su turni festivi, weekend. Preferibile conoscenza base inglese e/o tedesco e/o francese. Contratto a tempo determinato stagionale. Retribuzione netta prevista a partire da 1300 euro.

127765 Azienda che gestisce alcuni ristoranti su Isola Bella e Mottarone cerca 3 cuochi/e capo partita. Richiesta esperienza comprovata e qualifica professionale, disponibilità a turni diurni o serali e lavoro nei weekend. Contratto a tempo determinato stagionale full time. Retribuzione netta 1600-1900 euro mensili + festivi e domeniche.

127664 Cooperativa sociale operante su tutto il territorio del VCO cerca una persona da inserire come addetto/a alle pulizie. Richiesta patente B e automezzo proprio per spostamenti sui vari luoghi di lavoro (uffici, privati, fabbriche, condomini...). Contratto a tempo determinato part time con impegno di circa 25 ore settimanali.

127660 Società che gestisce le piste da sci del Mottarone ricerca un addetto alla manutenzione delle piste da sci attraverso l'utilizzo delle macchine battipista. Richiesta esperienza nella conduzione di macchine battipista. Contratto a tempo determinato per la stagione invernale 2024/2025.

127659 Società che gestisce le piste da sci del Mottarone ricerca un soccorritore per pattugliare le piste da sci. Richiesta buona padronanza della tecnica sciistica, corso di primo soccorso, addestramento in tecniche di immobilizzazione, trasporto infortunati e gestione delle emergenze in ambiente montano. Contratto a tempo determinato per la stagione invernale 2024/2025.

127652 Ristorante/Bar in località Maglioggio di Crodo cerca cameriere/a di sala preferibile formazione alberghiera, autonomia negli spostamenti. Orari durante la settimana dalle 18.00 alle 21.00, nei weekend e festivi anche durante il giorno dalle 10.00 alle 15.00. Previste turnazioni e riposi compensativi.

127636 Azienda di facility management ricerca addetti/e alle pulizie e addetti/e mensa per casa vacanze situata a Ghiffa. Si richiede serietà, affidabilità, autonomia raggiungimento luogo di lavoro. Contratto a tempo determinato part time su turni con impegno settimanale di 14-20h. Possibile inserimento stabile.

127631 Azienda multiservizi cerca un addetto/a alle pulizie per questura e comune di Verbania. Si richiede serietà, affidabilità, immediata disponibilità. Contratto part time di circa 10 h settimanali.

127615 Bar/ristorante situato ad Omegna cerca due persone da inserire in organico per sala e banco bar. Preferibile esperienza, viene richiesta motivazione, serietà e attitudine al contatto con il pubblico. Modalità contrattuale ed orari da concordare a seconda del profilo; possibile ed auspicabile inserimento nel lungo periodo.

127549 Azienda addetta al trasporto pasti per i tre ospedali della provincia ricerca AUTISTA in possesso della patente C + CQC. Orario 8.30-13.30 con 2 riposi settimanali. Contratto a termine a scopo assuntivo.

127429 Cantiere Nautico di Locarno ricerca 1 MECCANICO MECCATRONICO NAUTICO. Esperienza pregressa di 5anni, autonomia nella diagnostica e risoluzione problemi in ambito elettrico e meccanico su imbarcazioni di varie dimensioni. Contratto a TI retribuzione dai 5000/6000 CHF.

127181 Azienda metalmeccanica di Mergozzo cerca un operaio su tornio a cnc. Richiesta qualifica inerente, patente B. Inserimento full time con modalità contrattuale da valutare a seconda del profilo.