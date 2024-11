Il Consorzio alpeggi beuresi terrà in vita il bivacco dell'alpe Pozzolo

Ha ormai 40 anni di vita il bivacco dell'Alpe Pozzolo, che si trova a 1640 metri sulla montagna alle spalle di Beura Cardezza e Trontano.

Era stato realizzato nel 1985 da un gruppo di amici della montagna e tenuto in piedi grazie a questi volontari.

Il bivacco è stato sempre rimasto aperto, nella disponibilità di tutti, soprattutto degli escursionisti e amanti della montagna che transitano anche per entrare in Val grande.

Un bivacco dotato di tutto, anche di brande per riposare la notte.

La gestione è andata avanti per anni con l'ausilio delle poche persone che lo gestivano con volontà e impegno. Ora, al compimento dei 40 anni di vita, può diventare realtà la gestione da parte del Consorzio per la tutela degli Alpeggi beuresi, presieduto da Giovanni della Casa. Un’ idea che ha trovato tutti d’accordo per questa soluzione, che per permetterebbe di mantener aperto il bivacco

’’Vogliamo continuare quello che gli amici della montagna hanno fatto con impegno sino ad oggi. Quest'operazione darebbe un valore ''legale'' grazie alla gestione del Consorzio. Al tempo stesso vogliamo ringraziare chi ha dato una mano in tutti questi anni per tenerlo in vita’’ dicono i promotori dell’iniziativa.