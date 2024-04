Carlo Bava e Augusto Zanandel protagonisti della terza giornata della Fabbrica di Carta

Prosegue il ricco programma dell’edizione 2024 della Fabbrica di Carta. Venerdì 26 aprile, per il terzo giorno del festival letterario di Villadossola, sono in programma due appuntamenti.

La serata inizia alle 18.00 con la presentazione del libro “Un paltò fuori stagione” di Carlo Bava, edito da Insubrica Historica. Il volume racconta una storia di confine, ambientata tra il settembre 1944 e il luglio 1945, che vede protagoniste le persone in fuga per la salvezza, disposte a lasciare tutto per non morire.

Alle 21.00, poi, Augusto Zanandel presenta “Bedir – Un curdo verso casa, edito da La Pagina. Il protagonista è, appunto, Bedir, che insieme alla sua famiglia fugge dal Kurdistan e raggiunge l’Italia, dove si trova coinvolto in un’operazione di “pulizia etnica” allo scalo ferroviario di Beura. La famiglia riesce a scappare e rifugiarsi all’alpe Cortevecchio, da cui assiste ad una serie di eventi tragici che si svolgono in Ossola.