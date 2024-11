"A porte aperte": un convegno sulla nuova metodologia didattica nelle scuole del Vco

Sabato 9 novembre nell’aula magna delle scuole medie di Vogogna si tiene un convegno, riservato ai docenti di ogni ordine e grado, per presentare la metodologia educativo-didattica “A porte aperte”. Il convegno è in programma dalle 10.00 alle 12.00.

Si tratta di un’occasione per fare il punto su questa metodologia nata nel 2015 da un’idea della maestra Vanessa Trapani e che, oggi, è adottata da quattro istituti comprensivi del Vco per un totale di sette plessi, tra scuola dell’infanzia e primaria (ma la metodologia è aperta a tutti gli ordini e gradi scolastici). Istituti che, nel 2023, si sono costituiti nella rete di “Scuole a porte aperte” al fine di condividere e scambiare buone pratiche didattiche e di cui l’istituto “Valtoce” di Vogogna è scuola capofila.

Diversi saranno gli interventi che si susseguiranno durante la mattinata, a partire dalla dottoressa Mariantonia Scarmozzino in rappresentanza dell’ufficio scolastico regionale di Torino presso cui la metodologia “A Porte Aperte” ha riscosso interesse e stima in virtù del profondo valore inclusivo sugli alunni per le sue implicazioni psicologiche e pratiche, tanto da ritenere la metodologia un’”eccellenza” su tutto il territorio regionale.

Questo il programma del convegno:

Apertura dei lavori; saluti della dirigente scolastica Alessandra Chelucci dell’I.C. “Valtoce” di Vogogna (Scuola-polo della rete di scuole a metodo “A porte aperte” del Vco).

Saluti della dottoressa Mariantonia Scarmozzino dell’ufficio scolastico regionale di Torino;

Saluti della Dirigente scolastica Grazia Bergamaschi dell’I.C. “Testore” di Santa Maria Maggiore;

Vanessa Trapani: “Una scuola “A porte aperte”. Docente e ideatrice della metodologia, la introdurrà dalla sua genesi ad oggi.

Patrizia Taglianetti, “Reciprocità emotiva nella peer education”. Dirigente scolastica di Domodossola 1° Circolo ed I.C. “Casetti” di Preglia. Svilupperà il tema della relazione nel rapporto tra pari e di come questo influenzi positivamente lo sviluppo dell’emotività.

Marcella Bonetti: “A porte aperte: per crescere insieme! Esperienze nei plessi della scuola dell’Infanzia-primaria di Craveggia e Coimo che adottano la metodologia”. Docente presso la scuola primaria di Craveggia; membro del comitato tecnico scientifico “A porte aperte”.

Cinzia Del Vecchio: “Porte aperte all’accoglienza”. Docente della scuola primaria di Masera;

Maria Concetta Tozzi: “A Porte Aperte®. L’esperienza di Premosello” Docente della scuola primaria di Premosello;

Alessia Arpaia: “A porte aperte nel plesso di Preglia”. Docente di scuola secondaria e membro del comitato tecnico scientifico “A porte aperte”

Tiziana Amororso e Livia Scotti: “La cassetta degli attrezzi “A porte aperte”: il kit della grammatica. Docenti di Scuola secondaria e membri del comitato tecnico scientifico.

Alessandra Chelucci: Saluti finali e chiusura dei lavori.