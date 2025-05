Trattamenti estetici per il benessere in oncologia: al via a settembre il nuovo corso di Enaip Piemonte

Enaip Domodossola propone il nuovo corso "Tecniche di trattamenti estetici per il benessere in oncologia", un’opportunità concreta per le estetiste qualificate che desiderano specializzarsi in questo ambito e offrire un servizio di valore, umano e professionale.

Il corso è pensato per estetiste già in possesso dell’abilitazione professionale, con esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore come titolare, coadiuvante o dipendente, che vogliono ampliare le proprie competenze e proporsi con un profilo ancora più completo e attento alle esigenze specifiche delle clienti oncologiche.

Formarsi in estetica oncologica significa poter offrire trattamenti estetici sicuri e personalizzati, in grado di migliorare la qualità della vita e restituire benessere, autostima e cura di sé a chi sta affrontando un momento delicato.

La formazione si articola in moduli teorici e pratici che affrontano i principali aspetti del lavoro estetico in ambito oncologico. Si studieranno elementi di anatomia e patologie del sistema tegumentario, si apprenderanno le terminologie tecniche specifiche del settore oncologico, si approfondiranno le caratteristiche dei prodotti cosmetici più adatti, le modalità di applicazione e l’utilizzo corretto delle apparecchiature, in linea con le normative di sicurezza e igiene vigenti.

Ampio spazio sarà dedicato alla parte pratica: verranno sperimentate tecniche manuali e strumentali avanzate per trattamenti viso e corpo, strumenti per il monitoraggio e la valutazione dei risultati, e attività funzionali al servizio estetico in un’ottica di personalizzazione e attenzione.

Specializzarsi in estetica oncologica significa: offrire un servizio esclusivo e qualificato, distinguendosi nel mercato del benessere, lavorare in modo consapevole e in rete con altri professionisti del settore sanitario, accompagnare le clienti in modo sicuro e competente, anche nei momenti più delicati del loro percorso, aggiornare le proprie competenze e dare una nuova direzione alla propria carriera nel settore dell’estetica professionale.

Il corso avrà una durata di 148 ore e si svolgerà in orario diurno, a partire dal mese di settembre 2025. Sarà gratuito in quanto organizzato all’interno del sistema di Accademia Piemonte, che permette la definizione di percorsi formativi pratici e aggiornati. Al termine del percorso, coloro che avranno frequentato almeno i 2/3 del monte ore complessivo e superato l’esame finale, otterranno l’attestato di Validazione delle competenze. È possibile iscriversi tramite l’apposito link.