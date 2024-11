Varzo, in via di completamento i lavori sulla SS 33

Il sindaco di Varzo Bruno Stefanetti comunica che sono in fase di consegna i lavori per la sostituzione del giunto di dilatazione, posto al km 135+400 della SS 33 del Sempione. Tali lavori causano, attualmente, la chiusura della statale per il traffico verso la Svizzera, con conseguente deviazione sulla viabilità locale.

Il primo cittadino ha ricevuto rassicurazioni da Anas, che prevede di completare l’intervento entro la fine del mese di novembre. Contestualmente sono previste in zona altre sostituzioni di giunti ammalorati i cui lavori saranno gestiti con sensi unici alternati, per i quali Anas ha provveduto a rafforzare la segnaletica per indicare le deviazioni.

Inoltre, è stata inviata una segnalazione a Google Maps relativamente ad alcune errate indicazioni di sistemi di navigazione.