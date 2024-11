Dimore Amiche: due ville storiche del Vco apriranno le porte ai visitatori

Il 2024 segna un’importante svolta per la sezione Piemonte e Valle d’Aosta dell’Adsi (Associazione Dimore Storiche Italiane) che, in sinergia con la regione Piemonte e il consiglio regionale del Piemonte, il 14 novembre ha presentato un nuovo progetto volto ad ampliare l'offerta turistica subalpina grazie all’apertura di 46 dimore private di grande interesse storico e culturale. Un’occasione per restituire al nostro territorio quella ricchezza nascosta, intrisa di storia, cultura e tradizioni, storia di famiglia e di artigiani, che ha contribuito a fare del Piemonte uno scrigno di grande bellezza, ed una meta emergente del bel Paese, fra le prime destinazioni turistiche mondiali. Tra le 46 dimore che hanno aderito al circuito Dimore Amiche, sono due quelle ubicate nella provincia del Verbano Cusio Ossola.

Grazie al protocollo d'intesa che Adsi Piemonte e Valle d’Aosta e Fiavet Piemonte hanno siglato al termine dell'incontro, le due realtà (l'Associazione Dimore Storiche Italiane e la Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo) lavoreranno di concerto per permettere ai visitatori di ammirare dei beni privati straordinari – su prenotazione e secondo programmi coordinati dalle agenzie di viaggio convenzionate. Esperienze esclusive e di nicchia per scoprire, e riscoprire in modalità̀ nuove, le dimore degli associati Adsi – sia quelle che già abitualmente aprono al pubblico ma anche, e soprattutto, quelle normalmente non accessibili, e conoscerle da vicino come case vive, vissute, mantenute con affetto e con fatica. Un valore assoluto per l’identità italiana e la cultura di oggi e di domani.

L’iniziativa è stata presentata presso la Sala Viglione del consiglio regionale, alla presenza di Davide Nicco (presidente consiglio regionale Piemonte), dell’Europarlamentare Giovanni Crosetto, di Marina Chiarelli (assessore al turismo, cultura, sport e post olimpico, pari opportunità e politiche giovanili, regione Piemonte), Alessandro Gosztonyi (vicepresidente dell’Adsi e presidente della sezione Piemonte e Valle d’Aosta) e Gabriella Aires (presidente Fiavet Piemonte).