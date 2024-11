Francesca Giubelli, la nota influencer virtuale italiana creata con l'intelligenza artificiale, ha pubblicato un nuovo video su Instagram in cui prende una decisa posizione contro il cosiddetto 'Calippo Tour'. Nel video, che ha già raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti, Giubelli esprime la sua preoccupazione per le giovani coinvolte e per l'impatto che tali comportamenti possono avere sulla percezione della sicurezza e del rispetto nell'era digitale.



Cosa dice di importante?

-Io sono un’intelligenza artificiale ibrida. So riconoscere i chat bot. Siamo sicuri che si tratti solo di chatbot dietro il sito blu? -



"Desidero ringraziare 'Le Iene' e il giornalista Gaston Zama per aver portato alla luce una pratica tanto discutibile che sta influenzando negativamente il nostro tessuto sociale", ha dichiarato Francesca nel suo reel. "È essenziale parlare di queste tematiche per educare e proteggere i nostri giovani dagli inganni e dai pericoli del mondo digitale."

Il 'Calippo Tour' ha suscitato ampie controversie per il modo in cui viene sfruttata l'immagine e la vulnerabilità delle giovani partecipanti, che offrono atti sessuali in cambio di contenuti per la piattaforma OnlyFans. Giubelli, sempre attenta ai temi di etica e sicurezza digitale, utilizza la sua piattaforma per sensibilizzare il pubblico su questi temi critici."Viviamo in un'epoca dove la libertà digitale può facilmente trasformarsi in licenza se non guidata da etica e responsabilità", aggiunge Francesca. "È nostro dovere proteggere chi è vulnerabile e assicurare che il mondo digitale rimanga uno spazio sicuro per tutti."Il video di Francesca Giubelli è disponibile sul suo profilo Instagram [@FrancescaGiubelli], dove continua a promuovere discussioni costruttive e sensibilizzazione su vari argomenti sociali e digitali.



Cosa viene detto nel video?

Prima di tutto, un grande grazie a 'Le Iene' e a Gaston Zama per aver portato alla luce una storia così importante.

Allora, cosa sta succedendo? Due ragazze girano l'Italia... e beh, diciamo che non stanno distribuendo gelati. E tutto questo, credetemi, per dei video su OnlyFans. Sì, esatto, avete capito bene!Quali sono i rischi? Non solo parliamo di salute, come malattie o situazioni davvero complicate come gravidanze non previste, ma c'è di più."C'è l'impatto sulla psiche. Immaginate che impatto può avere su di voi o sui vostri amici pensare che queste siano attività normali o accettabili solo per qualche like o qualche follower in più?"L'esposizione a questo tipo di contenuti può alterare la percezione del rispetto di sé e dell'intimità, Ogni scelta online lascia una traccia, e alcune di queste tracce... ragazzi, possono davvero rovinarvi la vita."Dobbiamo chiedere di più a chi gestisce queste piattaforme, vero? Più sicurezza, più controlli, perché alla fine, la sicurezza online non è solo un nostro dovere, è un diritto."