Serie A: è bagarre per un posto in Europa

Quali e quante squadre approderanno alle coppe europee? Dietro Napoli e Inter c'è l'Atalanta, che occupa il terzo posto, inseguita a breve distanza dal Bologna e dalla Juve. Un po' più indietro le romane e la Fiorentina. Il Milan, dopo la sconfitta casalinga con la Dea, sembra ormai tagliato fuori. Insomma, sei squadre in pochissimi punti e ancora tutto da decidere.

A chi andranno i due posti rimanenti in Champions League?

Con Inter e Fiorentina in corsa per la Champions e la Conference League potrebbe ancora cambiare tutto, soprattutto se la squadra di Palladino dovesse alzare la Coppa e terminare la stagione fuori dall'Europa: in quel caso, la Fiorentina diventerebbe la terza italiana in Europa League. Ma andiamo per gradi, analizzando una per una le varie squadre coinvolte nella bagarre europea. Staccata da Napoli e Inter, la Dea dovrà difendere con le unghie e con i denti il terzo posto. Dopo le tre sconfitte consecutive rimediate contro Inter, Fiorentina e Lazio, i bergamaschi hanno avuto un sussulto d'orgoglio battendo prima il Bologna e poi il Milan. Atalanta-Roma alla 36esima giornata potrebbe rivelarsi una sfida decisiva (per entrambe o soltanto per una delle due) in ottica europea.

Anche il Bologna ha saputo reagire alla sconfitta patita in quel di Bergamo: la giornata successiva ha infatti battuto l'Inter al 94esimo minuto con un gran gol di Orsolini, tenendo vive le proprie speranze Champions e riaccendendo quelle scudetto dei tifosi del Napoli. Tra le altre, il Bologna deve ancora affrontare Juve, Milan e Fiorentina: un calendario non semplice, ma è pur vero che incontrare i felsinei in questo momento non è una passeggiata per nessuno. Archiviato l'ostacolo Roma, la Juventus del neo-tecnico Igor Tudor si trova a dover affrontare un calendario tutt'altro che proibitivo, eccezion fatta per Bologna e Lazio, entrambe in trasferta. Chissà che Tudor non riesca a portare la squadra in Champions al primo tentativo utile.

La lotta per il quinto e il sesto posto

Fermo restando che le squadre in lotta per la quinta e la sesta piazza possono mirare a posizioni più alte, la bagarre è più feroce che mai. La vittoria contro l'Atalanta ha rilanciato le ambizioni della Lazio dopo la sonora sconfitta di Bologna. Il derby, poi, ha mostrato una squadra solida, ben messa in campo e più concentrata che mai. Dopo l'abbordabile trittico Genoa, Parma, Empoli, i bianco-celesti termineranno la loro stagione affrontando prima la Juve all'Olimpico e poi l'Inter in trasferta. L'ultima sfida, poi, sarà quella contro il Lecce. E la Roma? Dopo Juventus e Lazio, la Roma di Claudio Ranieri affronterà un'Inter che deve far punti in ottica scudetto.

Da quel momento, un poker di sfide da brividi: all'Inter, infatti, faranno seguito le partite contro Fiorentina, Atalanta e Milan. Quattro big match in grado di decidere le sorti dei giallorossi, che fino a poche settimane fa neanche immaginavano di poter occupare una posizione così alta in classifica. Tutto merito del suo allenatore, che dopo l'avvio horror firmato De Rossi e Juric è riuscito a raddrizzare la barca : che riesca anche ad ormeggiarla in un porto europeo?

È quello che sperano i tifosi della Roma, ma anche gli appassionati di calcio romantici: un finale di campionato che possa in qualche modo incorniciare la carriera di un allenatore che ha compiuto veri e propri miracoli sportivi. Anche la Fiorentina ha intenzione di rincorrere l'Europa fino all'ultima giornata. Superate Juventus e Atalanta e archiviato il Milan con un pareggio, la viola ha ancora due grossi ostacoli da superare: la Roma e il Bologna. Il calendario non è impossibile e Palladino sembra finalmente avere la squadra in pugno. Dunque, un finale di stagione di Serie A assolutamente avvincente.

