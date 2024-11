Aperto il bando per la gestione della seggiovia "Devero-Cazzola"

L’Unione Montana Alta Ossola ha pubblicato un bando per la ricerca di una nuova gestione per la seggiovia “Devero-Cazzola 1” dell’Alpe Devero, situata nel comune membro di Baceno.

È stata dunque avviata un’indagine esplorativa volta alla raccolta di eventuale interesse da parte di operatori del settore per la gestione dell’impianto, di proprietà dell’Unione stessa. Si raccolgono inoltre eventuali altre iniziative che possano incrementare l’attrattività turistica della zona dell’Alpe Devero tramite l’utilizzo dell’impianto di risalita, per la stagione invernale ma anche per quella estiva, mediante lo svolgimento di attività compatibili con le caratteristiche dell’impianto e di destinazione dell’area.

I soggetti interessati dovranno obbligatoriamente prendere visione, presso gli uffici dell’Unione Montana, di tutta la documentazione relativa all’impianto e alle sue caratteristiche. Per partecipare al bando è necessario consegnare una relazione, che comprenda la documentazione richiesta, entro e non oltre il 30 novembre. È possibile inviare i documenti tramite Pec all’indirizzo unioneantigoriodivedroformazza@legalmail.it, oppure a mano o a mezzo raccomandata all’ufficio protocollo dell’Unione Montana nella sede in località Bagni a Crodo.

Ogni ulteriore informazione potrà essere reperita presso gli uffici dell’ente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30, sia in presenza o sia telefonicamente al numero 0324.338452.