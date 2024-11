Christmas Toy Sharing con il Leo Club

Un giocattolo per rendere migliore il Natale di tutti i bambini, anche quelli meno fortunati. Il Leo Club Cusio Ossola organizza il "Christmas Toy Sharing": chiunque può portare un regalo alla casa parrocchiale di Domodossola, nuovo o usato ma in buono stato, che sarà donato ai bimbi in difficoltà.

"Stiamo raccogliendo i giocattoli che possono essere consegnati in casa parrocchiale a don Vincenzo Barone - spiega Anita Garino presidente Leo Club Cusio Ossola - i doni saranno poi consegnati alla Caritas che si occuperà della distribuzione. I giocattoli possono essere consegnati dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12. Vanno bene tutti i giochi, anche i peluche, e poi libri per bambini e tutto ciò che si desidera donare purché in buono stato".