Masera, il sindaco ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a pulire dopo la nevicata

All’indomani di una nevicata che ha creato infinite polemiche in tutta la provincia e per ogni ordine di strade, scrivo per i cittadini di Masera. E lo faccio per scusarmi per ogni eventuale disagio patito, perché, al di là di ogni giustificazione possibile e sacrosanta, chi amministra è sempre responsabile di ciò che accade.

Detto questo voglio anche ringraziare tutti coloro che si sono rimboccati le maniche e hanno liberato spazi comuni, in memoria di un tempo che fu, in cui ognuno usciva con la pala sul marciapiede. A tutti loro grazie davvero di cuore e grazie anche a coloro che mi hanno contattato per segnalare criticità, a volte con toni pesanti, ma sempre costruttivi. La collaborazione dei cittadini e il loro senso civico sono fondamentali e chi amministra lo sa. A tutti i volontari dunque va il mio grazie, anche a quelli che si sono sentiti costretti a farlo perché, come ben si può intuire, non si può intervenire in tutto il territorio con la stessa celerità.

Da ultimo vorrei rassicurare tutti i Maseresi che nessun favoritismo è stato messo in campo per intervenire prima in alcune strade piuttosto che in altre. Questo quanto riferito in alcune polemiche molto pesanti sui social. Naturalmente ognuno può manifestare il proprio dissenso, ma senza dichiarare falsità. Questi esercizi di denigrazione, hanno profondamente amareggiato me e gli altri amministratori che ogni giorno si spendono con onestà e cercando di perseguire il bene comune.

Detto questo, anche alla luce delle indicazioni raccolte da tutti i cittadini, lavoreremo per affrontare al meglio la prossima nevicata.

Il sindaco di Masera

Norma Angela Bianchi