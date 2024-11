Approvata in Consiglio regionale la variazione di Bilancio

La variazione di Bilancio è stata approvata con 28 voti favorevoli e 18 contrari, nella seduta odierna del Consiglio regionale presieduta da Davide Nicco. L’assessore al Bilancio Andrea Tronzano spiega che: “La mia responsabilità è mantenere i conti in ordine e garantire alla giunta e ai consiglieri il loro legittimo spazio politico. Con questa variazione procediamo in tale direzione. Dobbiamo pensare che i prossimi anni saranno complicati perché l'Europa richiama al rigore e così lo Stato e la Regione si devono adeguare. I conti pubblici vanno gestiti con serietà e attenzione”.

Si tratta di una variazione che ammonta a circa 80 milioni, di cui 50 milioni per la sanità e gli altri 30 milioni per sostenere - ad integrazione di quanto già stanziato con il bilancio di previsione 2025/2026 - interventi per la promozione e il potenziamento dell’offerta turistica piemontese, per il settore culturale nei confronti degli enti partecipati e convenzionati, nel campo dell’istruzione (Edisu) per l’esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio e per gli assegni di studio, nel campo dello sport per la promozione della pratica sportiva. Ci sono poi altre compensazioni di natura tecnica.

Quanto all’emendamento sull’ospedale di Settimo Torinese, è stata concordata e approvata una modifica: il testo definitivo, approvato all’interno della variazione facendo riferimento a somme ulteriori già nella disponibilità di cassa, recita che “la Giunta regionale informa la Commissione consiliare competente in merito a un progetto di piano industriale, corredato dalle valutazioni clinico-gestionali, dalle perizie di convenienza economica, finalizzato a garantire le attività e i posti letto gestiti dalla società Saapa Spa in liquidazione e tutelare tutti i lavoratori impiegati nelle medesime attività”. Il secondo comma conferma gli oneri finanziari nell’importo massimo di 15 milioni di euro a valere dall’esercizio finanziari 2024-26.

Sono stati presentati oltre 200 emendamenti da parte delle opposizioni, alcuni ritirati e altri non illustrati, e quattro da parte del gruppo Lega, tutti respinti dall’Aula per il parere negativo della Giunta.

Al termine della seduta sono stati presentati molti ordini del giorno, di cui alcuni approvati, vale a dire quello a firma Fabrizio Ricca (Lega) con parere contrario della Giunta, a sostegno dell’attività sportiva, mentre con parere favorevole della Giunta quelli di Simona Paonessa (Pd) per l'istituzione del trasporto pubblico gratuito per gli under 26; di Daniele Valle (Pd) per la sperimentazione della telemedicina nella Casa circondariale Lo Russo e Cutugno di Torino; di Roberto Ravello (Fdi) sul monitoraggio delle disposizioni in materia di tasse automobilistiche; di Sarah Disabato (M5s) affinché la Regione garantisca in tempi certi l'erogazione dei contributi previsti per gli operatori culturali per tempi certi sull’erogazione dei fondi a favore della Cultura.