Corso gratuito sull'utilizzo del defibrillatore a Crevoladossola

Il Comune di Crevoladossola ha annunciato l'organizzazione di un corso gratuito sull'utilizzo del defibrillatore, rivolto ai residenti. Questo importante corso mira a sensibilizzare e formare i cittadini sull'uso corretto del defibrillatore in situazioni di emergenza, un intervento cruciale per salvare vite in caso di arresto cardiaco.

L'iniziativa ha visto una priorità per i rappresentanti delle Associazioni locali, che hanno già espresso il loro interesse a partecipare tramite una manifestazione ufficiale. Tuttavia, restano disponibili 10 posti gratuiti per i residenti del Comune di Crevoladossola.

Gli interessati sono invitati a iscriversi entro il 13 dicembre 2024 inviando una e-mail all'indirizzo info@comune.crevoladossola.vb.it.