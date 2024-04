Prorogata di nove mesi l'attuale gestione dei parcometri

Prorogata per altri 9 mesi la concessione per la gestione dei parcheggi a pagamento. L'ha deciso l’amministrazione comunale domese che, nel 2020, aveva affidato l'appalto alla ditta Compark di Varese. Il contratto scade il 3 maggio 2024 e la proroga 'tecnica' prevede anche la conferma degli stessi prezzi e delle stesse condizioni previste dal contratto.

Va detto che al Comune domese era pervenuta a fine 2023 una manifestazione di interesse con una proposta di partenariato pubblico-privato per l’affidamento in concessione del sistema di gestione della sosta, comprensivo di investimenti per la realizzazione di nuovi parcheggi e la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile, più la gestione complessiva del sistema comunale di illuminazione.

Lo scorso mese di febbraio è arrivata agli uffici comunali la proposta da parte dell’impresa City Green Light per la gestione integrata del servizio di parcheggio a pagamento, inclusa la realizzazione di una nuova area di sosta, con interventi di efficientamento energetico sul territorio del Comune. Proposta che sarebbe in fase di valutazione di fattibilità.