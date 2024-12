Pubblicità su Google: tre buone ragioni per cui un’attività locale dovrebbe investirci

Rivolgerti a un consulente Google Ads e attivare la tua prima campagna pubblicitaria su Google è il prossimo passo che dovresti fare per migliorare la presenza digitale della tua attività, a prescindere che si tratti di un bar, un salone di bellezza, un negozio di specialità locali, un centro di assistenza informatica. Qui di seguito proveremo a capire meglio perché.

Con gli annunci su Google si raggiunge un pubblico interessato al prodotto o servizio

Oltre 8 persone su 10 fanno ricerche in Rete prima di acquistare un prodotto o prenotare un servizio, i motori di ricerca sono tra i canali principali utilizzati a questo scopo e Google è – almeno nei paesi occidentali – il motore di ricerca più utilizzato. Non è difficile, dato questo scenario, capire perché per le attività locali è importante investire in pubblicità su Google, né quali sono i vantaggi di Google Ads rispetto ad altri canali. Gli strumenti pubblicitari di Google permettono, nel caso delle campagne sulla rete di ricerca: quelle più semplici, di mostrare i propri annunci a utenti che hanno effettuato ricerche pertinenti al proprio business. In questo modo aumentano le probabilità che interagiscano con l’annuncio, cliccandolo tipicamente, e il ritorno sull’investimento iniziale. La scelta delle keyword per cui posizionarsi è, naturalmente, una delle azioni più rilevanti per aumentare l’efficacia delle campagne e tra i passaggi in cui il supporto di un esperto di Google Ads può fare di più la differenza.

Su Google Ads si possono impostare budget e annunci personalizzati

Un secondo motivo per cui se gestisci un’attività locale dovresti investire in Google Ads è che è uno strumento versatile e potenzialmente adattabile a ogni business e a qualunque obiettivo. Con un po’ di familiarità con la piattaforma per gli inserzionisti di Google ti accorgerai che non solo puoi scegliere la tipologia di campagna più adatta per le tue esigenze e che ti aiuti, per esempio, a far aumentare il traffico sul sito, le chiamate ricevute, le visite in negozio, eccetera ma anche che ci sono strumenti ad hoc per le campagne locali come la targetizzazione geolocalizzata, la selezione di keyword locali, eccetera. Le campagne Google Ads sono versatili anche nel budget e, cioè, puoi decidere liberamente quanto investire: l’unica cosa di cui dovresti tenere conto è che per raggiungere buoni risultati, anche per la competizione che c’è sulla piattaforma, dovresti prevedere un budget medio-alto.

Con la pubblicità su Google si ottengono risultati veloci e facilmente misurabili

Terzo importante motivo per investire su Google Ads se hai un’attività locale da promuovere è il tempo: con la pubblicità su Google si possono cominciare a vedere i primi risultati (quasi) immediatamente, soprattutto in termini di aumento di traffico, lead generation, nuovi contatti), eccetera. Ci vuole almeno un mese, invece, per raggiungere obiettivi più complessi come migliorare indicizzazione e posizionamento dei propri contenuti e trenta giorni sono anche l’intervallo di tempo in cui si contano click ricevuti dagli annunci su Google, tassi di apertura, eccetera. Un buon consulente Google Ads o un’agenzia specializzata in pubblicità su Google potranno aiutarti anche in questo senso, a monitorare l’andamento e i risultati delle tue campagne Google con metriche ad hoc.