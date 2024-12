Il Circolo operaio raccoglie giocattoli e libri per i bambini in difficoltà

In occasione del Natale, i volontari del Circolo Operaio, in collaborazione con CGIL Novara e VCO, ANPI e la Società di Mutuo Soccorso ETS di Domodossola, lanciano un’iniziativa solidale per regalare un sorriso ai bambini più bisognosi. Una raccolta di giocattoli e libri per l’infanzia è stata organizzata nei giorni 18, 19 e 20 dicembre, dalle ore 16:00 alle 18:30, presso la sede della S.M.S. ETS in Via Teatro 1, a Domodossola.

L’iniziativa non è solo un gesto di generosità, ma un messaggio forte e chiaro contro l’individualismo, a favore di una società più accogliente e solidale. Si invita la cittadinanza a partecipare donando giocattoli e libri in buono stato.

I doni raccolti saranno distribuiti gratuitamente sabato 21 dicembre, sempre presso la sede della S.M.S. ETS, dalle 10:00 alle 17:00. Le famiglie potranno accedere e scegliere tra i giocattoli e i libri donati, trasformando un giorno qualsiasi in una giornata speciale per i più piccoli.