Donne nei consigli di amministrazione: successo per il corso rivolto alle imprenditrici del territorio

Si è concluso nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre il corso “Donne nei consigli di amministrazione”, promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e dal suo comitato per l’imprenditoria femminile, in collaborazione con Istud Business School.

L’iniziativa, partita quest’anno con la prima edizione, ha riscosso subito ampia adesione tra le imprenditrici, libere professioniste e lavoratrici dipendenti del territorio interessate a candidarsi per la prima volta in consigli di amministrazione di società pubbliche e private o già presenti nei board.

Diciassette le candidate selezionate, provenienti dalle province di Biella, Novara, Vercelli e Vco e coinvolte in un percorso di crescita lavorativo e personale pensato per sviluppare il proprio talento e la rete di relazioni, a cui hanno potuto accedere gratuitamente grazie all’ente camerale.

“Numerosi studi dimostrano che le società dotate di consigli di amministrazione più inclusivi sotto il profilo di genere tendono a registrare migliori performance economiche e a sviluppare una maggiore apertura verso i mercati esteri”, ha dichiarato Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. “Favorire una maggior rappresentanza femminile negli organi di governance, anche attraverso percorsi formativi, significa dunque promuovere una cultura della valorizzazione delle diversità, contribuendo così allo sviluppo economico”.

Elisabetta Belletti, presidente del comitato imprenditoria femminile ha aggiunto: “In questi primi anni di attività il comitato ha realizzato iniziative brevi ma efficaci per sostenere le donne che fanno impresa: quest’anno abbiamo voluto andare oltre, proponendo un percorso strutturato che fornisse le necessarie competenze e sicurezze per sedere in un consiglio di amministrazione. L’auspicio è che questa formazione possa continuare anche in futuro, supportando la crescita di nuove e numerose professioniste, di cui c’è grande bisogno”.

Presente all’incontro anche Marella Caramazza, direttrice generale di Istud Business School, che ha sottolineato la sua soddisfazione nell’aver collaborato all’iniziativa: “Durante il percorso sono stati affrontati diversi contenuti, spaziando dal sapere più tecnico al sapere essere: abbiamo incontrato un gruppo di donne valide e capaci di sapersi valorizzare, alle quali auguriamo che questo diventi solo l’inizio di un percorso di crescita umano e professionale”.

Governance aziendale, gestione del rischio, business acumen, gestione delle relazioni e self empowerment sono stati gli argomenti principali trattati durante il percorso, che ha previsto oltre 30 ore di formazione, con il rilascio di open badge, conseguito da tutte le partecipanti a fronte di una frequenza pari ad almeno l’80% e al superamento di un test finale.

Oltre alla formazione il corso ha previsto anche la creazione di una Community of Practice, accessibile dal sito della Camera di Commercio, per favorire la visibilità dei profili professionali delle partecipanti, agevolare il networking e la condivisione di risorse e informazioni utili.