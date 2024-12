Luca Gnecco è il nuovo presidente del gruppo dei giovani imprenditori del Vco

È Luca Gnecco il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unione Industriale del Vco. Ad eleggerlo per il biennio 2024-2026 è stata l’assemblea privata del gruppo, che si è tenuta a Villa Pariani, sede dell’associazione. Il nuovo presidente entrerà di diritto a far parte anche del consiglio di presidenza di Unione Industriale del Vco, di cui diventa vicepresidente di diritto.

Classe 1995, laureato in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, Gnecco ricopre la carica di responsabile controllo di gestione della Lavanderia Milanese Verbania Srl, realtà che da oltre 65 anni è un punto di riferimento nel territorio per quanto riguarda i servizi di lavanderia industriale e noleggio biancheria per il settore ristorazione, alberghiero e sanitario.

Gnecco è iscritto al Gruppo Giovani Imprenditori dal 2014 e dal 2019 ricopre il ruolo di vicepresidente. Inoltre, dal 2021, è presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assosistema Confindustria.

L’elezione, avvenuta alla presenza dei componenti del Gruppo Giovani, segna un momento significativo per il territorio e per l’imprenditoria giovanile locale. Nel suo primo discorso da presidente, Luca Gnecco ha espresso profonda gratitudine per la fiducia accordatagli e ha sottolineato il prestigio del gruppo e delle aziende rappresentate. Ha poi rivolto un ringraziamento al presidente uscente Matteo Cavagnino di Globalpesca Spa.

L’assemblea del gruppo ha eletto sia il programma di attività per il prossimo biennio sia la squadra di presidenza, composta da due vicepresidenti, Alessandro Filograna Togno di Workforce OnlineSpa e F.lli Togno Srl e Leonardo Zanoni di Zoni Spedizioni Internazionali Srl, e da tre consiglieri, Filippo Manenti di Manenti Srl, Laura Serra di Impresa Costruzioni Serra Srl e Matilde Zambelli di Fonderia Ossolana di Eredi Zambelli Srl.

“Sono onorato dell’incarico che mi è stato affidato”, ha affermato il neopresidente dopo la sua elezione. “Il ruolo di Confindustria non si limita esclusivamente a quello di corpo intermedio; l’Unione Industriale è interprete del territorio e della sua capacità di produrre valore e benessere. Il Gruppo Giovani Imprenditori in questo è decisivo in quanto collettore di nuovi fermenti imprenditoriali, imprescindibile slancio per il nostro Vco. Fondamentale è e sarà una proficua collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale e con i singoli istituti di istruzione al fine di connettere il mondo del lavoro e quello della scuola”.