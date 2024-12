Donazioni per il Punto nascite di Domodossola da parte di Soms e Kiwanis Club

Oggi, martedì 17 dicembre è stata una giornata all’insegna della generosità e dell’impegno comunitario al Punto nascite dell’ospedale San Biagio di Domodossola. La società operaia di mutuo soccorso (Soms) di Crevoladossola e il Kiwanis Club di Domodossola hanno donato apparecchiature e materiali per migliorare il servizio offerto ai pazienti e al personale sanitario.

"Oggi riceviamo una poltrona, un lettino per le visite ginecologiche e un computer portatile donati dalla Soms di Crevoladossola, mentre il Kiwanis Club di Domodossola ha donato una piantana che faciliterà il lavoro quotidiano del personale sanitario" ha detto Massimo Nobili, responsabile della comunicazione di Asl Vco.

"Dal 1994 doniamo apparecchiature sanitarie per migliorare le strutture del San Biagio - commenta così la rappresentanza della Soms di Crevoladossola -.Quest’anno, raccogliendo le necessità del punto nascite, abbiamo provveduto all’acquisto di un lettino, di una poltrona per le gestanti e di un computer portatile. In questi trent’anni abbiamo contribuito con donazioni per un valore complessivo di circa 50.000 euro".

Federico Spinozzi, presidente del Kiwanis Club di Domodossola, ha ribadito la missione dell'associazione: "Da oltre 110 anni ci dedichiamo all’aiuto dei bambini, abbiamo voluto offrire attrezzatura che aiuti il lavoro di medici e infermieri. Speriamo, in futuro, di poter donare ulteriori strumenti per continuare a sostenere questo reparto".

Il direttore sanitario di Asl, Pasquale Toscano, presente alla cerimonia, ha ringraziato le associazioni a nome dell’ospedale e del personale: "Negli anni ho avuto modo di assistere a numerose donazioni, ma ogni volta è un’emozione rinnovata. Questi doni sono molto importanti per il nostro lavoro quotidiano e per migliorare la qualità del servizio offerto alle pazienti. Ringrazio di cuore la Soms di Crevoladossola e il Kiwanis Club di Domodossola per il loro impegno e la loro vicinanza".