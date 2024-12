All'Alpe Variola un nuovo bivacco e uno stallone per la lavorazione del formaggio

L'Alpe Variola, situata a 1885 metri nel territorio del comune di Crevoladossola e che collega Varzo con Bognanco, è sul tracciato della Stockalperweg e dell'alta via delle Alpi, ed è quindi punto di passaggio per appassionati di trekking ed escursioni. Era una zona quasi abbandonata, con stalloni ormai disastrati, ma un progetto che vede il comune di Crevoladossola come capofila e partner i comuni di Domodossola e Bognanco, la riporterà in vita e sarà pronta ad accogliere gli escursionisti e fornire un luogo riparato.

Dopo gli interventi urgenti ai tetti dei tre stalloni già effettuati, grazie ai bandi europei e al finanziamento di regione e comune sono previsti altri importanti lavori: “Uno stallone sarà riqualificato e utilizzato per la lavorazione del formaggio - spiega Adriano Rinaldi, consigliere in comune a Crevoladossola con delega al decoro urbano, servizi cimiteriali, montagna e protezione civile - mentre un altro sarà adibito a bivacco. Grazie al sostegno e al supporto anche economico dell'associazione La Vela, il bivacco sarà mantenuto in ordine e gli escursionisti vi si potranno riposare e riparare”.

I progetti legati al miglioramento dell'offerta turistica, in particolar modo alla fruizione del territorio di montagna del comune di Crevoladossola, vedono anche la possibilità di un ampliamento dell'area camper: “L'area è molto utilizzata dagli escursionisti - dice il sindaco Giorgio Ferroni - per questo stiamo lavorando per individuare il bando su cui presentare richiesta di finanziamento per poterla ampliare”.