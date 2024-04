"Divagazioni in leggerezza": il nuovo ciclo di conferenze della Fondazione Ruminelli

Prosegue la ricca stagione 2024 dell'Associazione Culturale Mario Ruminelli e della Fondazione Paola Angela Ruminelli: la primavera è il tempo delle conferenze dedicate all'arte, come forma di bellezza vista e raccontata da un punto di vista femminile e sempre originale.

Ad aprile si tiene il ciclo di incontri dal titolo “Divagazioni in leggerezza”, uno sguardo insolito nel mondo dell’arte è il titolo del ciclo affidato a tre autorevoli relatrici che al mattino incontreranno gli studenti del Liceo Spezia di Domodossola e alla sera affronteranno lo stesso argomento in un appuntamento aperto a tutti nella ex Cappella Mellerio, in Piazza Rovereto a Domodossola. Le tre conferenze sono state pensate per ragionare di e sull'arte, nella convinzione che una riflessione serena basata su osservazioni storiche, filosofiche e scientifiche di grande spessore possa essere preziosa per tutti.

Il primo dibattito, intitolato Presente e futuro dei beni culturali, in programma venerdì 5 aprile alle ore 21.00, vedrà protagonista l’avvocata Gloria Gatti, che assiste abitualmente, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, imprese multinazionali e italiane, nonché prestigiose istituzioni culturali italiane e straniere, case d’asta e privati collezionisti nei diversi ambiti del diritto dell’arte e dei beni culturali.

Gloria Gatti, giornalista pubblicista dal 2012, collabora con numerose testate e riviste scientifiche del settore, in particolare con “Il Giornale dell’Arte”; tra le sue attività rientra anche la partecipazione in qualità di relatrice a corsi universitari e a convegni giuridici di materia artistico-culturale. Il suo intervento riprende un tema presente nel corso di Educazione Civica del Liceo Spezia di Domodossola: l'incontro avrà infatti anche un taglio pratico di orientamento professionale. La conferenza serale, pur accreditata come evento formativo per gli avvocati, resta comunque rivolta al grande pubblico e si esamineranno gli aspetti giuridici di alcuni casi portati ad esempio. L'incontro è come sempre ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il secondo incontro di “Divagazioni in leggerezza” è uno sguardo insolito nel mondo dell’arte è il calendario sabato 27 aprile con la docente universitaria Cristina Muccioli, che parlerà di arte contemporanea, mentre venerdì 10 maggio il ciclo di conferenze si chiuderà con Chiara Gatti, storica dell’arte e direttrice del Museo dell’Arte di Nuoro.