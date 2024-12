A Villette la premiazione del concorso per il nuovo logo del museo "La Cá di Feman da la Piaza"

Nella giornata di sabato 14 dicembre, nella sala consiliare di Villette si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso per la creazione del nuovo logo del Museo Etnografico “La Cá di Feman da la Piaza". L’evento è seguito all’incontro con Cinzia Duo, tenutosi nell’ambito della rassegna letteraria “Di donne e di montagna” organizzato in collaborazione con il Cai Valle Vigezzo.

Il concorso, promosso dal comune di Villette e dall'associazione turistica Pro Loco Villette Aps, ha visto una partecipazione significativa: 33 partecipanti hanno inviato oltre 40 opere da diverse regioni italiane, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e persino Sicilia. Durante la cerimonia, tu i partecipanti presenti hanno ricevuto un omaggio offerto da "Il Nuovo Pastificio Ossolano" di Malesco. Inoltre, i primi dieci classica hanno ottenuto una pubblicazione dedicata al borgo di Villette e i primi tre vincitori hanno ricevuto anche un buono cena e pernottamento per due persone presso la Locanda Lo Scoiattolo di Villette. Il primo classificato, premiato con 500 euro, è stato Sandro Poliafico, residente in provincia di Catania, che ha presentato virtualmente la sua creazione durante l'evento. La giuria ha motivato così la sua scelta: “Per aver saputo sintetizzare in un simbolo la molteplicità e ricchezza, oltre che l'emozione, della dotazione del museo, dal piccolo ricamo alla facciata architettonica riassunta.” Il secondo posto è stato assegnato a Federica Ramoni e Marika Adorna, residenti a Villette, con la seguente motivazione: “Per la grazia e l’eleganza racchiuse nel disegno e la sensibile giustapposizione tra i diversi elementi della composizione e la dinamicità dell’oggetto simbolico rappresentato.” Il terzo posto è andato a Elisa e Ilaria Generelli di Orasso (Val Cannobina), premiate “per aver saputo fissare in due diverse fogge di copricapo femminile un mondo di oggetti tipici della tradizione e storia di cui il museo è testimone.”

La giuria era composta da: Elena Bonardi, architetto responsabile dei lavori di restauro del museo di Villette; Giacomo Bonzani, architetto, già presidente della fondazione Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore, ex sindaco di Villette e ideatore del famoso specchio di Viganella; Marcello Francone, grafico, già art director di Electa e Skira, docente di grafica editoriale e consigliere di amministrazione della fondazione Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini; Laura Minacci, coordinatrice dell’ecomuseo regionale Ed Leuzerie e di Scherpelit di Malesco e direttrice organizzativa del festival Malescorto; Elena Poletti, conservatrice archeologa del Civico Museo Archeologico di Mergozzo e coordinatrice dell’Ecomuseo regionale del granito.