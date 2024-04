Code a Iselle, un lettore segnala: "Vergognoso che non sia stata riparata la toilette della stazione"

Dopo la chiusura del Passo del Sempione dovuta al maltempo dei giorni scorsi, centinaia di automobilisti – tra turisti e frontalieri – sono rimasti molte ore in coda a Iselle, in attesa di poter valicare il confine svizzero con il treno navetta. Un nostro lettore, che ha segnalato un’altra problematica a cui le persone in fila hanno dovuto far fronte:

“Vorrei comunicare il mio dissenso e disgusto, nella gestione dell’emergenza sulla questione della chiusura del Passo del Sempione”, ci scrive. “Con due giorni di chiusura, non si è provveduto a riparare le toilette di Iselle per il treno auto. Deplorevole che neanche le forze dell‘ordine o un addetto al servizio abbia fatto denuncia. Tanta gente in attesa per ore e senza la possibilità di rifocillarsi o andare in bagno”.