Relazioni tra gioco online e progressi tecnologici

Come la tecnologia sta cambiando l'esperienza del gioco online

La tecnologia ha un impatto molto grande su tantissimi aspetti della nostra società. Tra questi rientra sicuramente quello del gioco online che è nato proprio grazie alla tecnologia e continua a trasformarsi con l’avanzare dei progressi tecnologici e dei cambiamenti da esso prodotti. Fino a pochissimi anni fa giocare online su piattaforme come Hit N Spin era una cosa impensabile ed inimmaginabile. Oggi, invece, basta cliccare sul link per avere a disposizione migliaia di giochi. Dato che la tecnologia ha determinato cambiamenti così importanti e repentini senza dubbio lo potrà fare ancora in futuro, e in alcuni casi può anche essere difficile prevedere tali sviluppi. Senza dubbio già oggi possiamo notare dei cambiamenti profondi nell'esperienza di gioco online.

Tecnologia e gioco online

I progressi tecnologici sono alla base del gioco online. Infatti fino a qualche anno fa chi voleva giocare d’azzardo doveva recarsi fisicamente in un casinò o in una sala giochi. L’arrivo di internet e dei dispositivi mobili ha rapidamente cambiato tutto ciò, e la loro diffusione ha reso il gioco accessibile praticamente a tutti. Se le scommesse e il gioco d’azzardo sono così popolari è proprio grazie alla semplicità e rapidità di accesso. Soprattutto grazie agli smartphone abbiamo tra le mani dei computer potentissimi che ci permettono di fare quasi tutto semplicemente da un piccolo schermo che teniamo in tasca. Ma i cambiamenti non finiscono qui, perchè ci sono tante novità che stanno cambiando le piattaforme di gioco online.

Le ultime novità

Ci sono tre aree principali che è molto interessante analizzare per parlare dei cambiamenti del gioco in relazione al progresso tecnologico. Queste tre aree sono: l’introduzione delle criptovalute, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, e il fenomeno della creazione di comunità di gioco (gamification e social gaming). Vediamo insieme cosa sta succedendo.

Criptovalute

La tecnologia blockchain sulla quale si basano le principali criptovalute sta cambiando in maniera netta le preferenze dei giocatori quando si tratta di pagamenti e transazioni. Le cripto sono oggi accettate come metodo di deposito e prelievo da quasi tutte le piattaforme più importanti. La tecnologia blockchain garantisce transazioni rapide, sicure e non tracciate. Questi tre elementi insieme rendono le cripto il metodo prediletto dai più appassionati giocatori e scommettitori.

Intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale viene utilizzata in ogni ambito della nostra vita anche se non ce ne rendiamo conto. Anche in questo caso il progresso tecnologico ha reso tantissimi aspetti della nostra vita più semplici e più rapidi. Per quanto riguarda il gioco online l’intelligenza artificiale viene utilizzata sia nella gestione dei software e dei giochi, sia nella progettazione e nella creazione dei giochi. Inoltre svolge un ruolo fondamentale nell’analisi delle preferenze dei giocatori. Ogni sito utilizza strumenti di IA per raccogliere informazioni sugli utenti per poi elaborare i dati a disposizione e dare delle risposte. Per esempio l’IA può anche suggerire i giochi più adatti a te in base ai giochi ai quali hai già giocato, oppure in base alle scelte di gioco che hai fatto.

Gamification e social gaming

Questi due termini presi dalla lingua inglese indicano l’integrazione del gioco nella vita di tutti i giorni sia degli individui, sia delle comunità. Anche se il gioco è spesso visto come un’esperienza individuale e isolante ci sono tanti esempi di aggregazione intorno a dei giochi. Si parla infatti di social gaming per riferirsi a quelle istanze in cui molte persone vengono in contatto attraverso il gioco. Spesso i contatti si limitano alle interazioni di gioco online ma in ogni caso attraverso il gioco persone che non si sarebbero mai conosciute possono anche diventare grandi amici. L’introduzione di sfide, classifiche e tornei poi ha tantissimo successo e questo indica che i giocatori sono molto più interessati ad interfacciarsi e confrontarsi con altri giocatori, rispetto ad una limitata interazione con i software. In questo discorso rientra poi il fenomeno dei social network che rende alcuni personaggi e alcuni giochi virali. Soprattutto per le nuove generazioni i social network fungono da veicolo di informazione e in poco tempo mode e giochi si diffondono a macchia d’olio. I famosi influencer hanno un grande potere e i produttori di giochi e casinò ne sfruttano già il potenziale pubblicitario.

Il futuro con la realtà virtuale

Un elemento di grande interesse che è in corso di integrazione nel gioco online è quello del progresso tecnologico nel campo della realtà virtuale. Questa innovativa tecnologia è già molto accessibile dal punto di vista dei prezzi. Anche se non è ancora onnipresente avrà sicuramente un grande impatto su molte cose, incluso le piattaforme online. Il gioco nella realtà virtuale attrae molto e senza dubbio diventerà sempre più realistica e appetibile. In che modo questo progresso verrà integrato nei giochi online è ancora da vedere. I casinò stanno investendo molto su questo e sarà molto interessante vedere quali risultati ci saranno negli anni a venire.