Cirio: "A un mese dall'alluvione Macugnaga è pronta per accogliere i turisti" FOTO

Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, insieme all’assessore alla montagna Marco Gallo e al sottosegretario Alberto Preioni, si è recato oggi in visita a Macugnaga a un mese dall’evento calamitoso che nella notte tra il 29 e il 30 ha colpito questo territorio oltre alla zona di Alagna e le Valli Orco, Grande e Soana.

Il presidente, con il sindaco Alessandro Bonacci e il presidente della provincia Alessandro Lana, ha svolto una serie di sopralluoghi e si è recato con la seggiovia al belvedere Burki, nella zona dove il fiume ha deviato il suo corso invadendo la pista da sci prima di entrare in paese, dove una colata di pietre e detriti aveva invaso le strade e parte della piazza. Grazie al lavoro di Protezione civile, Vigili del fuoco, Aib, forze dell’ordine e dei tecnici di comune, provincia e regione i detriti sono stati completamente rimossi, con interventi coperti dalle risorse per gli interventi di somma urgenza che la regione ha inserito nella richiesta di calamità naturale che è all’ordine del giorno del consiglio dei ministri il prossimo 7 agosto.

I lavori per il ripristino degli impianti di innevamento e della pista di sci, grazie alle risorse già assegnate a Monterosa 2000, la società della regione Piemonte che gestisce gli impianti sul monte Rosa, partiranno entro il mese di settembre in tempo per la stagione invernale. Macugnaga ospita infatti ogni anno oltre 50mila turisti, con oltre 80mila skipass venduti durante la stagione invernale.

“A un mese dall’evento, il sindaco mi ha mostrato i gravi danni ma anche i tanti lavori che sono stati fatti in queste settimane per riportare questo territorio alla normalità e alla sua bellezza in grado di accogliere turisti e visitatori senza problemi. Siamo qui oggi per dire che a Macugnaga, così come ad Alagna e nelle valli del Torinese colpite dalla calamità del 29-30 giugno, i turisti trovano le nostre splendide montagne e l’eccellenza della nostra offerta turistica. Il modo migliore per aiutare questi territori a lasciarsi alle spalle quell’evento calamitoso è venire in vacanza qui per portare lavoro a questo territorio”, ha spiegato il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio durante il suo intervento all’incontro con i sindaci della valle, i rappresentanti delle categorie economiche e delle guide alpine.

A proposito del rilancio degli investimenti sull’impiantistica invernale l’assessore Gallo ha precisato che “la regione è pronta a portare avanti questo impegno, insieme all’amministrazione comunale, per sostenere gli investimenti e intercettare anche le risorse del Pnrr”.

“Desidero ringraziare i cittadini di Macugnaga che in tempo record hanno lavorato per riportare il paese al suo splendore. Oggi è finita l’emergenza, dobbiamo lavorare per interventi strutturali in grado di rendere questo territorio sempre più attrattivo per cittadini e turisti”. ha concluso il sottosegretario Alberto Preioni.