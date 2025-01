La ferrovia Vigezzina interrotta per due mesi tra Masera e Domodossola

Le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi Sa comunicano che, a causa di lavori per il miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria nei pressi della stazione Domodossola, la linea Vigezzina-Centovalli sarà interrotta tra Masera e Domodossola dal 13 gennaio fino al 14 marzo.

Per far fronte all’interruzione, è stato predisposto un bus sostituivo per le corse 34 / 53 e 157 / 76, che saranno effettuate transitando via Brissago senza fermate intermedie. Per le altre corse, il treno in partenza da Locarno circolerà fino a Masera (o Trontano), dove ci sarà un servizio con bus sostitutivo fino a Domodossola (l’orario di arrivo a Domodossola è maggiorato di due minuti rispetto al viaggio in treno). Le partenze da Domodossola con bus sostitutivo fino a Masera (o Trontano) sono anticipate di due minuti rispetto all’orario regolare. I bus partono dalla stazione dei bus in piazza Matteotti.

I posti sul bus sostitutivo sono limitati e pertanto è obbligatoria la prenotazione del posto (gratuita). Sono da prevedere tempi di percorrenza più lunghi. Per informazioni dettagliate e sempre aggiornate sugli orari è possibile consultare l’app Arcobaleno, l’app Mobile FFS o il sito della ferrovia Vigezzina-Centovalli.

In considerazione del limite dei posti sui bus sostitutivi, il trasporto degli studenti e dei lavoratori che dalla Valle Vigezzo si recano a Domodossola con il primo treno del mattino (R 714) sarà effettuato con due treni separati come di seguito indicato:

Treno 1 (R 712): Parte da Re alle ore 6:20 e prosegue per Domodossola effettuando servizio passeggeri solo a Re-Malesco-Zornasco-Prestinone dopodiché prosegue diretto fino a Masera dove avverrà il trasbordo su bus sostitutivo.

Treno 2 (R 714): Transita da S.Maria alle ore 6:45 e prosegue per Domodossola effettuando servizio passeggeri a S.Maria-Druogno-Orcesco-Verigo-Trontano-Creggio, a Masera avverrà il trasbordo su due BUS sostitutivi;