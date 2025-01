Cisl, assemblea precongressuale: sicurezza sul lavoro e emergenza casa al centro

La Federazione Nazionale Pensionati della Cisl invita tutti gli iscritti delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (Rls) di Domodossola e Omegna a partecipare all’assemblea precongressuale, in programma martedì 14 gennaio alle ore 14.30 presso il cineteatro di Pieve Vergonte.

Durante l’incontro verranno affrontati temi per il 2025. Tra i principali focus spiccano la sicurezza sul lavoro, un tema sempre più urgente per garantire la tutela dei lavoratori, l'emergenza abitativa che continua a destare preoccupazioni in molte comunità, e l’incremento dell’uso della cassa integrazione, sintomo delle difficoltà economiche che diverse realtà produttive stanno affrontando.