Le sezioni del Cai fanno squadra a favore dei giovani

Il Cai fa squadra all’insegna dell’Alpinismo Giovanile. Un unico programma, tante iniziative. Le sezioni di Domodossola, Villadossola, Varzo e Vigezzo hanno stilato un ricco calendario con escursioni per bambini e ragazzi e una serie di serate, una delle quali è stata organizzata venerdì 17 gennaio presso la sede della sezione domese e ha avuto come ospite Mauro Conti, che ha condotto i presenti (la serata era aperta a tutti) in un viaggio nell’affascinante mondo sotterraneo delle miniere. Un’occasione per i ragazzi di avvicinarsi, grazie alle interessanti spiegazioni di Conti, a questo curioso aspetto della nostra montagna: l’Ossola infatti, come si sa, vanta un importante passato in termini di sfruttamento delle risorse minerarie, in particolare dell’oro ma non solo. Una serata ben riuscita, con soddisfazione dei ragazzi e degli accompagnatori di A.G. mentre si inizia a guardare al programma di escursioni (la prima è fissata per il 13 aprile, con titolo “Uno sguardo sul Lago d’Orta) ma proseguiranno anche le serate itineranti presso le quattro sedi sezionali e che rappresentano un importante collante e occasione di confronto tra i giovani dell’Alpinismo Giovanile. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alle sezioni del Cai di Domodossola, Villadossola, Varzo e Vigezzo.