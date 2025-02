Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni

ARIETE: Un Marte squinternato vi renderà stizzosi e fermentati ma, se qualcosa non va, rammentate che appellarsi all’ottimismo aiuterà e che, uscendo dal letargo, indipendentemente dagli spleen e dai rompiscatole di turno, trascorrerete dei bei momenti, vi leverete uno sfizio e riuscirete in un intento. Fattibili dei corrucci per un congiunto, parente o conoscente e un week end incandescente. A San Valentino: Se anelate dare una svolta alla vita privata collocate delle foglie di alloro nell’entrata.

TORO: Periodo di semina e di ponderazione ... Nulla infatti andrà lasciato al caso, specie se trattasi di decisioni spettanti attività, finanze, affetti o di variazioni richiedenti certezze ma, se agitati e confusi, sappiate che il parere di un esperto servirà a schiarirvi le idee… Opportunità di rivedere un’amicona o di combinare un week end stimolante. A San Valentino: Acquistate una torta e mangiatela con chi vi interessa perché l’amore è una “dolcezza” da assaporare nella sua pienezza.

GEMELLI: Un po’ apatici e stressati non renderete un granché, sbuffando da mattina a sera e rendendo arduo capire, a chiunque vi attorni, che cosa vi frulli per la testolina. La quadratura saturnina può arrecare stanchezza, contrattempi o indisposizioni Attenti altresì a non spaccare oggetti e siate accortissimi nel guidare. A San Valentino: I maschietti non scordino di omaggiare la compagna e le donne facciano un regalino, anche piccino, al proprio omettino!

CANCRO: Tra affaticamento e tensioni, appagamenti e asprezze, le giornate scorreranno freneticamente anche se rendesi opportuno mettere nero su bianco nell’eventuale stipulazione di accordi o nel trattare con pidocchiosi o mezzi matti. Ritagliate comunque degli spazi per voi stessi e calcolate un’incavolatura o un fatto inatteso. A San Valentino: Una maglia, del colore più affine agli occhi dell’amato, risulta essere il dono più azzeccato e fortunato.

LEONE: Con la Luna, che il 12 febbraio si fa piena nella vostra costellazione, un responso, il prospetto di uno svago o una piccola follia caricherà di energia, riportandovi a nutrire sensazioni credute dimenticate ma, prima di cantar vittoria, dovrete fare i conti con dei problemini da affrontare ed un inghippo spettante voi o un familiare. Spostamenti o week end singolare. A San Valentino: Legare un nastrino rosso alla caviglia dell’essere amato renderà il rapporto più fortunato!

VERGINE: Per un’infinità motivi la settimana sarà scombussolata compreso un imprevisto atto a saltar fuori inopinatamente. Poi, divisi tra incudini e martelli, non saprete come comportarvi nei riguardi di due soggetti con cui trattate abitualmente. Causa comunicati, ugge o assurdi pagamenti verso il week end vi saliranno i fumenti. A San Valentino: Se peccate di golosità abbandonatevi alle goderecce tentazioni prenotando una cenetta nella locanda prediletta.

BILANCIA: Ma qual settimana buffa vi attende… Non riuscirete ad organizzarvi: le impertinenze altrui, la fiacca la tentazione di mandare a quel paese chi ha troppe pretese, vi indurrà a sbottare pari a ciminiere. Nel contempo riuscirete a capire le intenzioni di un soggetto enigmatico che, pur non dimostrandolo, vi vuole bene. A San Valentino: Se fattibile organizzate un fuori porta altrimenti accontentatevi di una intima tavolata dove non devono mancare peperoncino e cioccolata!

SCORPIONE: Non date nulla per scontato ed aspettatevi l’inaspettato dando così ragione a chi lo aveva pronosticato. La settimana pullulerà di eventi controversi, annessi degli alterchi in ambito operativo o familiare, un incontro casuale e un comunicato mozzafiato così come, grazie ad un Saturno accomodante, vi caverete un pallino o vedrete le vostre ragioni trionfare. A San Valentino: Indossare un nuovo capo di biancheria e accendere una candela rossa favorirà l’amore e l’armonia.

SAGITTARIO: Esultate: sono in arrivo notevoli soddisfacimenti… Rispetto ai mesi scorsi troverete un maggior equilibrio… non importa se dura o meno… Basta vivere nel presente e degustare i conforti, le gaiezze, le preziosità che qualche avara stellina concederà! Un neo sarà costituito da inconsci timori o da un sospetto costante. A San Valentino: Colesterolo, glicemia e ago della bilancia permettendo, consacrate tale solennità con pasticcini, salatini e piattini stuzzichini.

CAPRICORNO: Che siate testardi già si sa… però ostinarvi su prese di posizione errate contribuirebbe a compromettere un legame: riflettete quindi prima di parlare e ascoltate le opinioni altrui! Saturno in sestile al Sole vi aiuterà in un’ardua impresa, riceverete degli inviti e nel week end pure una impensata sorpresa. Fastidi da scritti, erogazioni o contratti. A San Valentino: Stupite il partner con un invito galante, un capo intimo stuzzicante, una puntatina al ristorante o una serata emozionante…

ACQUARIO: Uno spizzico di buonumore non guasta: anche se le cose non fungono come vorreste, pigliate la vita con filosofia, soprassedete sull’ignoranza altrui, coltivate un hobby, fate salubri passeggiate e fregatevene di chiacchiere dettate dall’invidia e dalla stupidità. Compleanno veramente speciale per chi avanza d’età. A San Valentino: Sarà scaramantico e carino mangiare in due lo stesso cioccolatino. Di ottimo auspicio anche regalarvi vicendevolmente un braccialettino.

PESCI: Mostratevi magnanimi con chi lo merita allontanando chi è falsetto: in ciò l’intuito non fallisce ed ascoltarlo aiuterà a scansare bidonate… Denoterete pure degli inconvenienti nelle sciocchezze di ogni dì ma d’altronde questo è il proseguo di un Saturno abietto e propenso a fare qualche scherzetto. Mattinate movimentate e accadimenti impensati. A San Valentino: Una pianta, delle nocciole tostate, dei variopinti fiorellini e tanti bacini saranno il regalo giusto per fidanzatini o sposini!

E che l’amore, come le stelle, trionfi sull’oscurità della notte e della vita…