Asl Vco, la dottoressa Annalisa Vacca cessa l'attività di medico di famiglia

In un periodo complesso per la sanità pubblica nel Vco, arriva la notizia di un’altra cessazione di attività da parte di un medico di famiglia. A partire dal 1° marzo, infatti, la dottoressa Annalisa Vacca cesserà la propria attività nell’ambito territoriale Ossola.

Per i pazienti è possibile scegliere un nuovo medico di famiglia secondo le seguenti modalità: online, tramite la piattaforma Salutepiemonte.it, nella sezione “Il mio medico”; di persona recandosi agli uffici territoriali del distretto a Domodossola in via Scapaccino 47, il mercoledì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 15.45, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Asl Vco ricorda che per effettuare il cambio medico online è necessario essere in possesso di Spid, carta d’identità elettronica o Cns, oltre che della registrazione già avvenuta a SistemaPiemonte. Per i minori sono necessarie le credenziali Spid di entrambi i genitori.