Villadossola, due medici prossimi alla pensione: "L'Asl intervenga prima dell'emergenza"

“L'imminente pensionamento di ulteriori due medici di famiglia operanti sul territorio comunale di Villadossola sta creando nuova preoccupazione ai mutuati, ancora memori della grave situazione creatasi in anni recenti in occasione della cessata attività del dottor Ravandoni, del dottor Tommasato e del dottor Bruno”. Esprime preoccupazione il sindaco di Villadossola Bruno Toscani, in una lettera indirizzata al direttore generale di Asl Vco Francesco Cattel. Sono centinaia i cittadini che, in seguito alla cessazione dell’attività del proprio medico di famiglia, rischiano di trovarsi privi di un nuovo professionista di riferimento.

“I medici presenti in città – sottolinea infatti il sindaco - non saranno in grado di assorbire i pazienti che rimarranno senza assistenza, pur aumentando il limite massimo dei propri pazienti. La preoccupazione maggiore va soprattutto per le persone anziane e fragili, che non possono restare senza copertura sanitaria e che avrebbero maggiore difficoltà negli spostamenti qualora obbligati a scegliere un medico fuori città”.

Prosegue Toscani: “L'amministrazione comunale, pertanto, allo scopo di favorire l'insediamento di nuove figure professionali sul territorio, ha richiesto ed ottenuto dall'associazione Auser il consenso all'utilizzo dell'ambulatorio da essa gestito presso il centro culturale "La Fabbrica". Offriamo pertanto nuovamente ad Asl (come già avvenuto in precedenza) l'utilizzo di tale struttura, per i medici che volessero accettare di svolgere il loro servizio in città. Come sindaco e primo responsabile della salute pubblica sollecito un pronto e fattivo intervento per la soluzione di questa delicata situazione, prima che diventi emergenziale”.