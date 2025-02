Carnevale 2025: gli appuntamenti da non perdere in Ossola

Dopo i primi appuntamenti dello scorso fine settimana, tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo arriva il momento clou dei festeggiamenti per il Carnevale: sono numerosi, infatti, i comuni ossolani che hanno in programma sfilate e feste in maschera nei prossimi giorni.

Innanzitutto, il Carnevale Domese, uno dei più attesi. I tanti eventi collaterali organizzati dal Comitato Pulenta e Sciriuii giungono al culmine domenica 2 marzo con la grande sfilata dei carri e dei gruppi per le vie della città. In piazza Mercato la tradizionale distribuzione di polenta e salamini, mentre al termine della sfilata saranno premiati i vincitori e andrà in scena il matrimonio tra il Togn e la Cia in piazza Repubblica dell’Ossola.

A Santa Maria Maggiore si tiene invece il Carnevale Vigezzino, che quest’anno anticipa la sfilata dei carri alla serata di sabato 1° marzo per poter poi partecipare a quella di Domodossola il giorno successivo. La festa si apre giovedì 27 febbraio con una serata di musica e balli al Centro del fondo con il Trapula e la Mariana Bela.

A Premosello Chiovenda si festeggia da sabato 1° marzo con apericena e una serata in musica, mentre domenica 2 marzo a pranzo la distribuzione di polenta e salamini e un pomeriggio di animazione.

A Pallanzeno tanti giorni di festa. Si inizia il 27 febbraio con la sfilata organizzata dagli alunni e dalle insegnanti della scuola primaria. Il 28 febbraio inizia poi il Carnevale Pallanzenese con la cena in maschera, seguita il 1° marzo dalla distribuzione di trippa al circolo e il 2 marzo da un pomeriggio di spettacoli e festa per i più piccoli.

A Masera appuntamento fissato per il 1° marzo agli impianti sportivi per una cena in compagnia seguita da una serata musicale animata da dj Ramavox.

Sempre sabato festa in maschera anche a Bognanco, al centro polifunzionale di San Lorenzo, con una serata a base di polenta e salamini e una serata in musica per grandi e piccini, con la premiazione dei costumi e dei gruppi più originali.

A Pieve Vergonte fine settimana di festa sotto il tendone parrocchiale. Sabato il “Carnival disco party” con le maschere Pipin Cigula e Catarina. Domenica, invece, la sfilata dei carri per le vie del paese e la distribuzione di polenta.

Ancora sabato 1° marzo a Cuzzego la sfilata in maschera per il paese e il lancio dei palloncini dell’amicizia. A seguire cena in oratorio a base di paniscia: il ricavato sarà devoluto alla parrocchia.

A Vogogna una serata di divertimento sabato con “Vogogna’s got talent”, mentre la domenica al Palazzo Pretorio l’incoronazione di Re Lupo seguita dalla sfilata per le vie del paese e un pomeriggio di balli e animazione. A seguire distribuzione di polenta e salamini. Martedì 4 marzo, infine, una tombolata al ricreatorio.

Sabato a Crodo il “Carnevale in musica” al Foro Boario, con il concerto del Corpo Musicale, seguito dal Duo Arcobaleno e la fisarmonica di Claudio. Saranno premiate le maschere più belle e originali.

Domenica 2 marzo sfilata anche a Ornavasso, organizzata dall’oratorio don Ottorino, che anima le vie del paese nel pomeriggio.

I festeggiamenti si chiudono martedì 4 marzo con la festa organizzata dal Comitato Carnevale di Rumianca al Circolo Arci con un pomeriggio di festa e la sfilata dei bambini in maschera, seguita dalla distribuzione di polenta e salamini e una serata in musica.

Sempre il 4 marzo festa anche a Formazza con “Il Carnevale dei bambini”, con ritrovo al municipio per la sfilata in maschera e un pomeriggio di giochi per i più piccoli.