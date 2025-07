Torna il cinema in biblioteca: domani il terzo appuntamento con Un altro sguardo

Si avvicina il venerdì e in biblioteca torna il momento dedicato al grande cinema. Domani, venerdì 18 luglio alle ore 21, si terrà il terzo appuntamento della rassegna Un altro sguardo. Il cinema in biblioteca, promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Domodossola.

Il film scelto per questa serata è The Quiet Girl, diretto da Colm Bairéad, che racconta la storia di Cáit, una bambina silenziosa che vive in una famiglia di contadini impoveriti nell’Irlanda rurale degli anni ’80. Cáit non riceve l’amore e l’attenzione di cui ha bisogno, ma durante l’estate viene affidata ai Kinsella, una coppia senza figli che si offre di prendersi cura di lei. In questo nuovo ambiente, fatto di dolcezza e riservatezza, la protagonista scoprirà per la prima volta l’amore, la cura e l’ascolto, trovando lentamente la propria voce e una nuova consapevolezza di sé.

Con questo lungometraggio continua il viaggio proposto dalla rassegna, curata da Jacopo Cutri, che attraverso ogni film invita il pubblico a scoprire personaggi memorabili alle prese con la ricerca del proprio posto nel mondo. Ogni proiezione è così un’occasione per guardare la realtà da un punto di vista differente e per riflettere su aspetti profondi di sé.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0324/242232.