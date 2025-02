La Lega critica sulla situazione viabilità domese

La viabilità domese è tornata al centro del dibattito politico “dopo le ultime scelte dell’amministrazione Pizzi che penalizzano i cittadini e non soltanto”. A prendere posizione in un comunicato diffuso in queste ore e a chiedere correttivi è la Lega Ossola per voce di Stefano Cassani, che spiega: “Tra il traffico intenso, la mancanza di parcheggi, il ponte 88 chiuso e, non ultimi, gli annunciati lavori al sottopasso di via Trabucchi che immobilizzeranno la città, a Domodossola si è creato un grave problema. Posto che anche la Lega considera prioritaria la sicurezza dei pedoni - dice sempre Cassani - chiediamo a sindaco e giunta di prendere dei provvedimenti, perché la situazione in essere rischia di rendere meno attrattiva la nostra città, che è diventata difficile da vivere e da raggiungere”.