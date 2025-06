Chiusa la galleria Montecrevola, lunghe code sulla SS33

Avrebbe dovuto riaprire alle 6 di questa mattina, dopo una notte di lavori, la galleria Montecrevola, ma al momento (le 7) risulterebbe ancora chiusa. Lunghe code si stanno formando sia in direzione Sempione che in direzione Crevoladossola. Auto e camion stanno passando da San Giovanni sulla provinciale che porta a Crevoladossola congestionando il traffico. Anas aveva comunicato la chiusura notturna sia per la notte ra lunedì e martedì sia nella notte tra martedì e mercoledì.