Aziende vitivinicole, in Piemonte 4.8 milioni per nuove sale degustazione e punti vendita

Un bando da 4,8 milioni di euro a favore delle aziende vitivinicole e cantine cooperative piemontesi per sostenerle nella realizzazione di nuovi punti vendita aziendali e sale di degustazione, e nella riqualificazione e potenziamento di quelli esistenti. Il bando è ufficialmente aperto da oggi. Attinge interamente a fondi europei dell’Ocm Vino, l’Organizzazione comune di mercato che per il Piemonte - attraverso un decreto del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste - stanzia complessivamente 19 milioni destinati alla ristrutturazione dei vigneti, alla promozione internazionale e, come in questo caso, agli investimenti in azienda, senza gravare sul bilancio regionale.

L’importanza della misura la illustra l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «Poter scoprire, degustare e acquistare i nostri grandi vini a chilometri zero, sui territori dove nascono e in cornici suggestive e glamour come sono le cantine dei produttori è un’esperienza eccezionale che il Piemonte vuole offrire a un pubblico sempre più ampio e qualificato. Questo bando sostiene gli investimenti delle nostre aziende impegnate a dare nuovo impulso all’enoturismo, e rappresenta per questo un ulteriore tassello sulla strada per promuovere a livello nazionale e internazionale il “brand Piemonte”, che ad aprile vedrà al Vinitaly 2025 il suo prossimo grande palcoscenico».

La dotazione totale del bando 2025 è di 4.781.166,00 euro, di cui 4.252.814,98 vanno a finanziare le domande 2025-26 e 528.351,02 per il saldo dei progetti biennali già avviati nella precedente campagna 2023/2024. La dotazione finale potrà anche essere aumentata qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse derivanti da risparmi su altri interventi del settore vitivinicolo.

Il bando finanzia aziende vitivinicole, singole o in associazione, e cantine cooperative nella realizzazione o ristrutturazione di punti vendita aziendali adibiti prevalentemente alla commercializzazione dei propri prodotti vitivinicoli, localizzati all’interno o all’esterno delle unità produttive di trasformazione e conservazione, e di sale di degustazione. Sono ammesse al sostegno opere di natura edilizia come costruzione, acquisto, ristrutturazione e riattamento di fabbricati; acquisto di attrezzature, macchinari, elettrodomestici e impianti funzionali alla vendita e degustazione dei vini prodotti; acquisto di arredi e allestimenti; acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi e piattaforme per i punti vendita aziendali.

I progetti dovranno avere un importo compreso fra i 20.000 e i 350.000 euro e saranno finanziati per una quota del 40%. Il bando chiuderà il 30 aprile. Entro il 30 novembre 2025 sarà pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi.