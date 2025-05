Giornata della fibromialgia, Nicco: “Sindrome poco conosciuta e sottovalutata”

“Un’occasione importante per porre l’attenzione su una sindrome ancora troppo poco conosciuta e non di rado sottovalutata, che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Una sindrome di cui, solo in Italia, si stima soffrano circa due milioni di persone, in prevalenza donne”. Così il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco definisce la Giornata regionale della fibromialgia, che si celebra oggi in concomitanza con la Giornata nazionale.

“Con l’approvazione della legge 34/2023 – aggiunge – il Consiglio regionale del Piemonte ha promosso il riconoscimento della fibromialgia quale patologia cronica e invalidante e la valorizzazione della conoscenza, della prevenzione, della diagnosi e della cura nella consapevolezza che molti pazienti affrontano un lungo percorso di diagnosi, spesso fatto di incomprensioni e sottovalutazioni, che li porta a sentirsi isolati e abbandonati”.

“Celebrare la Giornata – conclude – significa dare voce a chi troppo spesso non viene ascoltato e lottare per il riconoscimento dei propri diritti, nella consapevolezza che tutti insieme è possibile contribuire a cambiare la vita di tante persone, portando alla luce una realtà che non può e non deve restare invisibile”.