Riboldi dà buca alla minoranza, protesta di centrosinistra e M5S con il cartonato dell'assessore alla Sanità

L'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi dà per l'ennesima volta "buca" alla minoranza, che per protesta decide di "evocarlo" sotto forma di cartonato. È questa la protesta a cui hanno deciso di dar vita il M5S, Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Stati Uniti d'Europa questo pomeriggio nell'ingresso di Palazzo Lascaris.

I problemi

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata, come ha chiarito la capogruppo pentastellata Sarah Disabato, lo "spostamento della Commissione Sanità da lunedì mattina al pomeriggio per agevolare la presenza dell'assessore". I temi all'ordine del giorno erano molteplici: dall' avanzamento dei lavori per le Case di Salute ai fondi PNRR spesi in campo sociosanitario.

Piano sociosanitario presentato solo via social

Riboldi però non si è presentato: da qui la protesta della minoranza giallorossa. Particolarmente grave poi - secondo quanto denunciato da Pd, M5S, AVS e Stati Uniti d'Europa - la vicenda del nuovo piano sociosanitario. Scaduto da un paio di anni, sia il governatore Alberto Cirio che l'assessore Riboldi si erano impegnati a presentare una bozza del documento in Commissione Sanità per il 31 marzo 2025.

Sinora, denuncia la capogruppo di Avs Alice Ravinale, "l'unica sede dove è stato presentato il piano sociosanitario sono gli eventi di partito di Fratelli d'Italia".

"Non c'è stata - ha aggiunto - nessuna condivisione con il Consiglio Regionale ed i Comuni: è una mancanza di rispetto per la democrazia. Non è accettabile questo modo di comandare".

A fargli eco la capogruppo di Stati Uniti d'Europa Vittoria Nallo: "Conosciamo questo documento solo per averlo visto via social: non riusciamo ad avere risposte".

"Ancora una volta siamo qui a denunciare le assenze e i ritardi di Riboldi. Sinora non ci sono state occasioni di fare domande" ha concluso.

"La situazione - ha proseguito la capogruppo del Pd Gianna Pentenero - non va bene. Sono due gli elementi gravi: la scorsa settimana abbiamo speso mezza giornata per programmare i lavori e lui oggi non si è presentato".

"Il secondo riguarda il bilancio, che adesso inizia a manifestare le sue crepe: l'odg sulle borse di studio è stato un campanello di allarme delle grosse difficoltà, che si riverbano in particolare sul tema sociosanitario" ha chiosato l'esponente dem.