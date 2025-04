Assemblee pubbliche per difendere il trasporto pubblico

Il trasporto pubblico locale in Piemonte sta vivendo una crisi profonda, con gravi disservizi che colpiscono lavoratori, studenti, giovani, pensionati e tutte le persone che quotidianamente dipendono da treni e autobus per spostarsi. La Cgil Piemonte, insieme a Legambiente, Federconsumatori Piemonte, Udu, Fridays For Future, Co.m.i.s. Piemonte, Arci Piemonte e Libera Piemonte, ha dato vita a una campagna di sensibilizzazione e difesa del trasporto pubblico dal titolo "Il trasporto che ci salva". L’obiettivo è affrontare questa emergenza e chiedere soluzioni concrete per migliorare il sistema di mobilità regionale.

Il prossimo appuntamento di questa serie di assemblee pubbliche si terrà mercoledì 9 aprile al polo industriale di Larizzate a Vercelli, un luogo emblematico che evidenzia la carenza di un trasporto pubblico adeguato per le aree industriali e produttive, fondamentali per l’economia piemontese. Il Nord-Est del Piemonte, infatti, è un quadrante cruciale che collega le metropoli di Torino e Milano e si trova al centro di un intenso traffico pendolare, ma soffre della scarsità di infrastrutture e di un sistema di trasporto pubblico non in grado di rispondere alle nuove esigenze.

Gli ultimi dati rilevano una forte dipendenza dal mezzo privato, con il 73% dei pendolari che utilizza auto private, contro il solo 10% che ricorre al trasporto pubblico locale. Questo gap dimostra quanto il Tpl sia poco attrattivo e incapace di competere con il trasporto privato, un aspetto che ostacola la transizione ecologica e la sostenibilità della mobilità in regione.

L’assemblea del 9 aprile si concentrerà sulle criticità di questo settore, in particolare per le aree meno servite, come quelle industriali, dove migliaia di lavoratori sono costretti a ricorrere a mezzi alternativi, come biciclette o monopattini, per raggiungere il posto di lavoro. Per denunciare questa situazione, la mattina dell'incontro si aprirà con un flashmob che darà il via alla discussione.

Interverranno le associazioni organizzatrici, insieme a lavoratori e cittadini che vivono quotidianamente le difficoltà del trasporto pubblico in Piemonte. La giornata si concluderà con un intervento di Stefano Malorgio, Segretario Nazionale della Filt Cgil, che affronterà le problematiche e proporrà soluzioni a livello nazionale.

L’iniziativa rientra in un ciclo di incontri che culminerà il 5 maggio con l’assemblea provinciale di Cuneo e proseguirà con una mobilitazione regionale a Torino, per sostenere una vera e propria rivoluzione del trasporto pubblico in Piemonte, a favore di una mobilità più sostenibile e accessibile per tutti.