Conto alla rovescia per la nuova edizione del Weekend del Folklore

Sabato 29 e domenica 30 giugno a Santa Maria Maggiore torna il Weekend del Folklore: la terza edizione vuole rinnovare il successo delle due precedenti, grazie all’impegno del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo, per valorizzare il patrimonio tradizionale della valle dei pittori. Un vero e proprio tuffo nel passato, tra la fine del ‘7’’ e l’inizio dell’800, che riunisce gruppi folcloristici locali e nazionali.

Il programma inizia sabato 29 giugno alle 10.00 con un flash mob dei figuranti in costume del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo fra le vie di Santa Maria Maggiore. Alle 11.00 nella sala mandamentale del vecchio municipio la presentazione del libro “Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo un secolo e più di folklore” di Giacomo Bonzani. A seguire la presentazione della mostra “Arti e tradizioni ieri e oggi in Valle Vigezzo” curata da Mariavittoria Gennari e la visita guidata nel locale “costumi e tradizioni vigezzine” (alla Casa del Profumo). La mostra rimarrà poi aperta ogni fine settimana dal 6 luglio al 31 agosto, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00. Infine, una degustazione di stinchett presso la Serra della Casa del Profumo.

La giornata prosegue alle 17.00 con l’inaugurazione della mostra “Gian Maria Rastellini nella Milano di Grubicy e Tosi” alla scuola di belle arti Rossetti Valentini, con accoglienza da parte del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo.

Alle 21.00 nel parco di Villa Antonia lo spettacolo folkloristico con il gruppo ospite “Canterini e Danzerini Romagnoli Turibio Baruzzi APS” Imola Folklore; a seguire degustazione di stinchéet preparati dalle donne del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo. Nell’area della festa sarà allestita anche una “piccola osteria”. Ingresso ad offerta libera.

Si prosegue poi domenica 30 giugno alle 9.00 con il ritrovo di tutti i gruppi partecipanti al raduno in piazza Mercato a Santa Maria Maggiore. Alle 10.00 la partenza della sfilata da piazza Gennari fino a piazza Risorgimento attraverso via Benefattori; il corteo percorrerà poi via Rosmini rientrando in Piazza Risorgimento attraverso la centrale via Rossetti Valentini.

Alle 11.00 la messa nella chiesa parrocchiale, mentre alle 12.00 spettacoli itineranti dei Gruppi Folkloristici ospiti in vie e piazze del centro storico. Alle 13.00 il pranzo dei gruppi ospiti del raduno nei ristoranti convenzionati. Alle 15.30, infine, il ritrovo dei Gruppi partecipanti nel Parco di Villa Antonia e festa in allegria con musiche e danze. Con degustazione di stinchéet preparati dalle donne del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo. Nell’area della festa sarà allestita anche una “piccola osteria”.

In caso di maltempo, lo spettacolo del gruppo “Canterini e Ballerini Romagnoli" di sabato si sposta alla struttura coperta del Centro del Fondo; la sfilata di domenica sarà invece annullata, con ritrovo direttamente alla messa delle 11.00, mentre gli eventi del pomeriggio si spostano al Centro del Fondo.