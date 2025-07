Marche, Conte “Non ci sono ragioni per un passo indietro di Ricci”

ROMA (ITALPRESS) - "Non ci sono ragioni allo stato per quello che oggi sappiamo per chiedere un passo indietro a Ricci". Lo afferma il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Roma in riferimento al candidato del campo progressista per le elezioni regionali nelle Marche."Sarebbe come fare di tutta l'erba un fascio, rinunciare a valutare e discernere caso per caso per concludere se il singolo amministratore sia onesto o disonesto", aggiunge."Chiederemo a Ricci, anche negli affidamenti diretti, una pubblicazione preventiva degli appalti sul sito della regione, per garantire la massima trasparenza e un codice etico che possa prevenire conflitti di interessi. Anche per contrastare norme che sono state introdotte da questo governo", spiega Conte."Ho molto apprezzato le parole di Conte sulle Marche e concordo con lui nel rafforzare in Regione i presidi di legalità, di trasparenza e di controllo su affidamenti diretti, nomine e consulenze. Ringrazio il Movimento 5 Stelle, ora riprendiamo la campagna elettorale e cambiamo le Marche insieme", commenta Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche."Bene che anche il M5S abbia confermato il supporto a Ricci, adesso andiamo a vincere insieme nelle Marche", commenta la segretaria del Pd Elly Schlein.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).