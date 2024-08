Fondazione Cariplo sostiene "Pro.Cre.A." a Druogno con un contributo di 30.500 Euro

Fondazione Cariplo ha selezionato il progetto "Pro.Cre.A. Produzioni creative ambientali" per un contributo di €30.500 nell'ambito del bando "Clima Creativo".

Questo progetto, presentato dalla Fondazione L'UniversiCà di Druogno, si distingue per la sua innovativa combinazione di creatività artistica e sensibilizzazione ambientale.

Il bando "Clima Creativo" ha l'obiettivo di sostenere iniziative che utilizzano l'arte come strumento per aumentare la consapevolezza delle problematiche climatiche e promuovere un cambiamento positivo nelle comunità locali. "Pro.Cre.A. Produzioni creative ambientali" si inserisce perfettamente in questa missione, proponendo attività artistiche che educano e sensibilizzano il pubblico sulle tematiche ambientali, contribuendo così a una maggiore responsabilità e consapevolezza ecologica.

La Fondazione Cariplo si dedica alla filantropia attraverso le proprie risorse economiche, progettuali e professionali, con lo scopo di supportare la realizzazione di progetti che mettano al centro il bene comune, la crescita delle persone e l’interesse collettivo. Contrastare le disuguaglianze, specialmente sostenendo le fasce più fragili della popolazione, e promuovere la crescita economica e sociale del territorio costituiscono oggi i focus principali della sua missione. La Fondazione Cariplo dal 1991 ha sostenuto quasi 39 mila progetti sul territorio lombardo e nelle province di Novara e Verbania per 3,9 miliardi di euro.

Cultura, ambiente, natura, luoghi e persone. Sono al centro dei progetti che la Fondazione ha deciso di sostenere in queste ultime giornate di luglio. Abbiamo voluto intensificare prima della pausa estiva l’azione di restituzione a tutti quegli enti che avevano presentato progetti, chiedendo sostegno a Fondazione Cariplo. Riteniamo importante che chi dovrà partire con le attività a settembre, si possa programmare. Centinaia di progetti dimostrano quanto sia vivace il terzo settore sul nostro territorio, in ogni ambito. Tutti i territori sono ingaggiati, e impegnati nel dare risposte alle necessità locali. Queste energia, creatività ed intraprendenza rendono l’idea di un tessuto sociale ricco che non ha mai smesso di prendersi cura delle persone e dei luoghi, nel nome del bene comune” ha detto Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo.

"Siamo estremamente grati alla Fondazione Cariplo per il suo costante impegno nel supportare progetti che mirano al miglioramento della qualità della vita e alla sostenibilità ambientale. Questo finanziamento rappresenta una significativa opportunità per la nostra comunità e per l'intera area del Verbano Cusio Ossola" ha dichiarato Giulia Margaroli, membro Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo.