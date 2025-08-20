Maltempo a Milano, in due ore quasi 50mm di pioggia: evacuata comunità vicino al Lambro

(Adnkronos) - Prosegue l'allerta arancione per maltempo su Milano. Le forti precipitazioni che hanno interessato la città sono cominciate verso le 2.00 di questa notte. "Sono caduti quasi 50mm in due ore" fa sapere tramite i propri profili social l'assessore comunale alle Opere pubbliche, Cura del territorio e Protezione civile, Marco Granelli. Il fiume Lambro "ha superato i 2.40 in via Feltre, dove in due ore è salito di 1,70 metri". Per questo motivo è stata disposta l'evacuazione della comunità Ceas, il Centro Ambrosiano di Solidarietà, attivo nel dare supporto a persone fragili.

In zona Ponte Lambro è stata chiusa via Vittorini "con le paratie mobili perché il Lambro è alto e anche la fognatura, e quindi siamo a rischio allagamento" ha aggiunto Granelli. Meno intense le piogge sul bacino del Seveso, la vasca di laminazione in allerta, ma non è stata ancora attivata.

Una perturbazione di origine atlantica, proveniente dalla Francia, sta portando condizioni di instabilità meteorologica su gran parte delle regioni settentrionali e parzialmente su quelle centrali. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi, mercoledì 20 agosto, allerta arancione su parte di Liguria e Lombardia, allerta gialla sui restanti settori delle due regioni, su Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e su alcuni settori di Friuli-Venezia Giulia e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.